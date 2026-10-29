Новини
Търси
Подкаст
Общество

Продължава разследването на катастрофата между двата камиона и автобуса на пътя Русе - София

Продължава разследването на катастрофата между двата камиона и автобуса на пътя Русе - София
Снимка: БТА

Единият от камионите е бил с изтекъл технически преглед

Продължава разследването на причините за тежката катастрофа между два камиона и автобус край село Масларево. При инцидента на пътя Русе – София загинаха двамата шофьори на товарните автомобили.

Огледите на местопроизшествието вчера продължиха повече от 15 часа. До трагедията се стигна след челен сблъсък между двата камиона, които са пламнали веднага след удара. Последвал е сблъсък с пътнически автобус, превозващ 36 души по маршрут от Солун към Букурещ. Всички пътници са невредими и са успели да излязат от превозното средство, преди то също да бъде обхванато от пламъците. Хората бяха настанени във временно разкрит кризисен център в град Полски Тръмбеш.

Единият от камионите е бил с изтекъл технически преглед. По тази причина от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ започнаха щателна проверка на транспортната компания, чиято собственост е камионът. От прокуратурата във Велико Търново съобщиха, че са поискали международно съдействие за официалното установяване на самоличността на шофьора на унгарския тир.

Още по темата

Катастрофа между пътнически автобус и камиони затвори пътя Русе - София

Катастрофа между пътнически автобус и камиони затвори пътя Русе - София

Камион с изтекъл технически преглед е участвал в катастрофата с две жертви на пътя Русе – София

Камион с изтекъл технически преглед е участвал в катастрофата с две жертви на пътя Русе – София

Катастрофата край Русе: Прокуратурата ще изиска GPS данните за установяване на скоростта

Катастрофата край Русе: Прокуратурата ще изиска GPS данните за установяване на скоростта

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Трима загинали при катастрофи в страната през изминалото денонощие

Трима загинали при катастрофи в страната през изминалото денонощие

Мечка нахлу в двор край София, стопанин скри патиците си в банята

Мечка нахлу в двор край София, стопанин скри патиците си в банята

Тайна фабрика за цигари в Карнобат работела с оборудване в три халета

Тайна фабрика за цигари в Карнобат работела с оборудване в три халета

Науката на почит: МОН връчва наградите "Питагор" за 18-и път

Науката на почит: МОН връчва наградите "Питагор" за 18-и път

Омбудсманът иска проверка на "Топлофикация"

Омбудсманът иска проверка на "Топлофикация"

Водещи

Трима загинали при катастрофи в страната през изминалото денонощие

Трима загинали при катастрофи в страната през изминалото денонощие

Русия порази кораб край Одеса, доставящ товари за въоръжените сили на Украйна

Русия порази кораб край Одеса, доставящ товари за въоръжените сили на Украйна

  • Преди 9 минути
Тайна фабрика за цигари в Карнобат работела с оборудване в три халета

Тайна фабрика за цигари в Карнобат работела с оборудване в три халета

Северна Корея изстреля десетина балистични ракети към Японско море

Северна Корея изстреля десетина балистични ракети към Японско море

  • Преди 18 минути
Науката на почит: МОН връчва наградите "Питагор" за 18-и път

Науката на почит: МОН връчва наградите "Питагор" за 18-и път

  • Преди 24 минути
Омбудсманът иска проверка на "Топлофикация"

Омбудсманът иска проверка на "Топлофикация"

Управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева сменя свой заместник

Управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева сменя свой заместник

  • Преди 26 минути
Потънал е контейнеровозът, ударен от дронове край Калиакра

Потънал е контейнеровозът, ударен от дронове край Калиакра

Апелативният съд в Бургас решава дали кметовете на Белица и Сунгурларе ще останат в ареста

Апелативният съд в Бургас решава дали кметовете на Белица и Сунгурларе ще останат в ареста

Мадрид се вдигна на протест след влаковата катастрофа, поискаха оставката на Санчес

Мадрид се вдигна на протест след влаковата катастрофа, поискаха оставката на Санчес

  • Преди 38 минути
Двама арестувани в столичния кв. "Христо Ботев" за изборни нарушения

Двама арестувани в столичния кв. "Христо Ботев" за изборни нарушения

Траян Филипов от "Калашниците" е освободен от ареста по делото за четирима загинали

Траян Филипов от "Калашниците" е освободен от ареста по делото за четирима загинали

Дебатът между Илияна Йотова и Андрей Гюров е тази вечер

Дебатът между Илияна Йотова и Андрей Гюров е тази вечер

Продължава разследването на катастрофата между двата камиона и автобуса на пътя Русе - София

Продължава разследването на катастрофата между двата камиона и автобуса на пътя Русе - София

  • Преди 1 час
Руски удари по Харков: Дронове поразиха два района на града

Руски удари по Харков: Дронове поразиха два района на града

  • Преди 1 час