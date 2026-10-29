Продължава разследването на катастрофата между двата камиона и автобуса на пътя Русе - София

Продължава разследването на причините за тежката катастрофа между два камиона и автобус край село Масларево. При инцидента на пътя Русе – София загинаха двамата шофьори на товарните автомобили.

Огледите на местопроизшествието вчера продължиха повече от 15 часа. До трагедията се стигна след челен сблъсък между двата камиона, които са пламнали веднага след удара. Последвал е сблъсък с пътнически автобус, превозващ 36 души по маршрут от Солун към Букурещ. Всички пътници са невредими и са успели да излязат от превозното средство, преди то също да бъде обхванато от пламъците. Хората бяха настанени във временно разкрит кризисен център в град Полски Тръмбеш.

Единият от камионите е бил с изтекъл технически преглед. По тази причина от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ започнаха щателна проверка на транспортната компания, чиято собственост е камионът. От прокуратурата във Велико Търново съобщиха, че са поискали международно съдействие за официалното установяване на самоличността на шофьора на унгарския тир.