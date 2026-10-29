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Мечка нахлу в двор край София, стопанин скри патиците си в банята

Мечка нахлу в двор край София, стопанин скри патиците си в банята
Четири лапи

Животното се връщало многократно в имота в Мало Бучино, въпреки опитите на местните жители да го прогонят с фенери и пиратки

Мечка е влязла в двора на жител на софийското село Мало Бучино в търсене на храна, като многократно се е връщала за домашните му патици. За да предпази птиците, стопанинът бил принуден да ги прибере в банята, разказва БНТ.

Случаят е от събота вечерта, около 22:00 часа, когато силният лай на кучетата предупредил местните жители за присъствието на дивото животно.

Васил, собственикът на имота, разказва, че мечката проявила особен интерес към патиците в двора му. При първата ѝ поява съседи се притекли на помощ и заедно се опитали да я прогонят, като хвърляли пиратки и светели с фенери.

Въпреки това животното не се отказало и след известно време отново се появило в имота.

По думите на Васил, след като първоначално успели да изплашат мечката, той и съседите му предположили, че тя се е върнала в гората. Патиците обаче останали навън и скоро животното отново било забелязано в двора.

Когато стопанинът излязъл, мечката първоначално побягнала, но след това се изправила на задните си крака и започнала да го наблюдава. Според разказа му животното окончателно се отдалечило едва когато забелязало съседите, които все още били на улицата.

В опит да предпазят домашните птици, стопаните първо ги преместили в остъклено помещение. Мечката обаче отново се върнала, привлечена от звуците им.

"Докато не прибрахме патиците в банята, тя продължаваше да се връща“, разказва Васил пред БНТ.

Случаят не е единственият сигнал за присъствие на мечки в района. По информация на националната телевизия край Мало Бучино са забелязани мечки, които са нападали пчелни кошери и домашни птици.

Разказът на местния жител показва, че опитите за прогонване на животното не са били достатъчни, докато патиците са оставали достъпни за него. В предоставената информация няма данни за пострадали хора при срещата с мечката.

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