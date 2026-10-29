Капитан Тодор Георгиев: Руски дронове са ударили кораба край нос Калиакра

"Черно море вече е обявено за зона за военен риск. Има препоръки всички кораби да плават в териториално море, но това е решение на корабосбоственика. Разбира се, при опасност, капитанът може да се отклони от нареждането".

Това каза капитан Димитър Димитров, който е президент на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани, пред НОВА ТВ. Той посочи, че атаките могат да доведа до оскъпяване при преноса на стоки.

Капитан Тодор Георгиев каза, че е важно какво е превозвал кораба, за да се установи дали има риск след потъването му.

Той подчерта, че контейнерите са добре запечатани.

"Въпросът е обаче да не бъдат ударени от друг преминаващ кораб".

Георгиев каза, че плаването на кораби е много намаляло, но обичайно има около 30-40 плавателни съда.

Той беше категоричен, че дроновете, които са ударили кораба край нос Калиакра, са руски. По отношение на противодействието капитанът каза, че може да се направи постоянно патрулиране и при подаване на информация за дронове, те да бъдат унищожавани над морето.

Георгиев заяви, че корабоплаването ще намалее особено след втората половина на декември.