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Колко мляко има в сиренето и кашкавала? Производител разкрива подробности

Колко мляко има в сиренето и кашкавала? Производител разкрива подробности
Pixabay

За производството на килограм сирене са необходими около 7 литра мляко, а за килограм кашкавал - приблизително 11 литра, обяснява собственик на мандра в Сливенско

Колко мляко е необходимо за производството на истинско сирене и кашкавал и какво определя качеството на млечните продукти? Отговор на тези въпроси дава собственикът на мандра в Сливенско Борис Хромов, който разказва пред bTV за производствения процес и факторите, влияещи върху крайната цена.

По думите му за получаването на един килограм сирене са необходими около 7 литра мляко, докато производството на същото количество кашкавал изисква приблизително 11 литра.

"Кашкавалът се прави от 11 литра мляко за един килограм, когато е само от мляко, а сиренето - от 7 литра мляко за един килограм“, обяснява Хромов.

В неговата мандра суровината идва от собствена кравеферма, като качеството ѝ се проверява ежедневно, преди да започне производството.

Всяка сутрин се вземат проби от суровото мляко, които се изследват в лаборатория. Сред проверяваните показатели е киселинността, чрез която се преценява дали млякото е подходящо за преработка.

Според служителите в мандрата качеството на суровината има пряко значение за характеристиките на готовите продукти. Производството преминава през различни технологични етапи, които изискват контрол и спазване на определени условия.

Борис Хромов коментира и практики в млечния бранш, които могат да повлияят върху качеството на предлаганите продукти. Сред тях са повишеното водно съдържание на сиренето и използването на допълнителни съставки.

"Чувал съм, че се слагат и палмови мазнини, чувал съм, че се слага сухо мляко“, посочва производителят, като уточнява, че не разполага с конкретни подробности за прилагането на подобни практики.

Твърденията му не са свързани с установени нарушения на конкретни производители, а представляват коментар за информация, която е достигнала до него в рамките на бранша.

Значителното количество сурово мляко, необходимо за производството на сирене и кашкавал, е сред основните фактори, които влияят върху себестойността им. Към него се добавят разходите за обработка, лабораторни изследвания и поддържане на производствения процес.

Посочените количества мляко са ориентировъчни и могат да варират в зависимост от неговия състав и използваната технология.

За потребителите важен ориентир при избора на млечни продукти остава информацията върху етикета, включително съставът и обозначението на продукта. Само по външния вид или цената не може със сигурност да се установи дали дадено сирене или кашкавал отговаря на изискванията за качество.

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