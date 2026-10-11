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Поскъпване на храните у нас: Оризът, олиото и млечните продукти също нагоре

Поскъпване на храните у нас: Оризът, олиото и млечните продукти също нагоре
БТА/архив

Индексът на тържищните цени се повиши с 0,82%, а най-сериозно поевтиняване е отчетено при брашното

Цените на основните хранителни продукти на едро в България продължават да се повишават. През изминалата седмица Индексът на тържищните цени е нараснал с 0,82% до 2,343 пункта при 2,324 пункта седмица по-рано, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Най-сериозно поскъпване е отчетено при доматите - с 16,83% до 1,86 евро за килограм на едро. Зелените чушки също бележат значителен ръст от 14,99% до 1,12 евро за килограм, докато червените поскъпват с 3,54% до 1,23 евро.

По-високи са и цените на тиквичките, които се търгуват по 0,89 евро за килограм след увеличение от 4,46%, както и на зрелия лук - с 2,79% до 0,59 евро.

За разлика от тях, при част от зеленчуците се наблюдава поевтиняване. Зелената салата отчита спад от 6,76% до 0,69 евро, морковите - с 5,49% до 0,62 евро, а краставиците - с 5,18% до 1,50 евро за килограм. Картофите поевтиняват с 4,84% до 0,59 евро, а зелето - с 2,83% до 0,55 евро.

При плодовете единствено ябълките поскъпват - с 6,4% до 1,13 евро за килограм. Цената на гроздето намалява с 6,16% до 1,28 евро, на лимоните - с 3,8% до 1,52 евро, а на бананите - с 2,03% до 1,45 евро.

Промени има и при млечните продукти. Кравето сирене поскъпва с 0,23% до 6,13 евро за килограм, а кашкавалът тип "Витоша" - с 0,15% до 9,50 евро. Киселото мляко с масленост 3% и повече достига 0,73 евро за кофичка от 400 грама след увеличение от 1,39%, докато прясното мляко се търгува по 1,21 евро за литър.

Кравето масло в разфасовка от 125 грама поевтинява с 4,53% до 1,35 евро.

Замразеното пилешко месо отчита леко поскъпване от 0,9% до 3,60 евро за килограм. Цената на яйцата размер М остава непроменена - 0,19 евро за брой.

При основните хранителни продукти оризът поскъпва с 5% до 1,68 евро за килограм, захарта - с 2,17% до 0,94 евро, а олиото - с 1,64% до 1,74 евро за литър.

Зрелият фасул и лещата отбелязват минимално поевтиняване, съответно до 2,10 и 2,02 евро за килограм.

Най-голям спад сред наблюдаваните продукти има при брашното тип 500, чиято цена намалява с 10,03% до 0,61 евро за килограм.

Данните отразяват движението на цените на едро и не означават непременно същите процентни промени в магазините.

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