Разкриха вероятната причина мече да се озове сред колите в Благоевград

Малко мече, заснето да тича между автомобили и жилищни сгради в Благоевград, вероятно е попаднало в града, след като е било подгонено от домашни или безстопанствени кучета. Това обясниха представители на горските служби пред bTV, след като кадри от необичайната случка предизвикаха интерес сред жителите на града.

Животното е забелязано на улица "Преспа“, но според събраната информация е преминало и през други съседни улици, като е направило голяма обиколка из квартала.

Инженер Петко Ангелов от Югозападното държавно предприятие обясни, че навлизането на диви животни в населени места не е обичайно, но подобни случаи се наблюдават, особено когато става въпрос за млади екземпляри, които търсят храна или са дезориентирани.

"От кадрите на охранителните камери, които са свалени от домовете на хората, се вижда, че то уплашено бяга и най-вероятно е навлязло вследствие на подгонване от домашни или безстопанствени кучета. Търси начин за изход от самия квартал“, посочи Ангелов.

По предварителна преценка мечето е на около две години. Според специалиста на тази възраст малките обикновено започват самостоятелен живот, след като майката се отдели от тях и се подготви за следващо размножаване.

Това може да обясни защо животното се е озовало само в близост до жилищните сгради. Експертите предполагат, че майка му вече се намира в друг район, а самото мече все още не е достатъчно ориентирано в самостоятелното търсене на храна.

Горските служители извършват обходи на района, за да установят дали животното е оставило следи или е нанесло щети. Проверяват се и пчелините, разположени над улицата, по която е преминало.

"Към момента не е установено да е навлязло отново“, заяви инженер Ангелов.

Директорът на Регионалната дирекция по горите Иван Герин също потвърди, че засега няма информация за щети по пчелините или други обекти в близост до квартала.

Специалистите обърнаха внимание и на по-широкия проблем с приближаването на диви животни до населените места. По думите им популацията на кафявата мечка в района е значителна, като присъствие на различни животни е наблюдавано и около село Бистрица, в близост до Национален парк "Рила“.

Една от причините мечките да се приближават до човешките жилища е наличието на леснодостъпна храна. Изхвърлянето на хранителни отпадъци край горските територии привлича дивите животни и постепенно ги приучава да търсят храна в близост до хората.

"Колкото по-достъпна храна оставяме ние на нерегламентирани места, толкова повече дивите животни свикват с нея и ще навлизат, и ще идват по-близо до урбанизираните територии“, предупреди Петко Ангелов.

Той призова гражданите да не изхвърлят хранителни отпадъци край горите и да хранят домашните си животни само на определените за това места.

Горските експерти дадоха и препоръки за безопасно поведение при среща с мечка. Най-важното е човек да запази спокойствие, да избягва резки движения и да не се опитва да избяга с тичане, тъй като това може да предизвика инстинкта на животното за преследване.

Оттеглянето трябва да става бавно, като на мечката се остави възможност сама да напусне мястото. Не бива да се правят опити за приближаване, снимане от непосредствена близост или предизвикване на животното.

Според специалистите спазването на тези правила може да намали риска от опасни ситуации при случайна среща с диво животно.