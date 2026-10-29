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Деца от Духовия оркестър на Гулянци направиха концерт на пожарникарите

Деца от Духовия оркестър на Гулянци направиха концерт на пожарникарите
Снимка: БТА

Огнеборците извадили автобуса им, пропаднал в шахта

Ученици от Гулянци изненадаха с музикален поздрав пожарникари и полицаи след инцидент с автобуса им в Плевен, съобщиха от ОД на МВР..

На 28 октомври екипите са се отзовали на спешен сигнал за ученически автобус, пропаднал в шахта с кабели между улиците "Гургулят" и " Стефан Караджа".

В автобуса пътували ученици от духов оркестър на Гулянци, които се връщали от фестивал. Няма пострадали.

Автобусът е бил изваден благодарение на бързата и професионална реакция на дежурния екип на пожарната.

Полицаи са обезопасили района. В знак на благодарност за навременната помощ децата решили да ги изненадат приятно.

Те им отправили трогателен музикален поздрав, стопляйки атмосферата след стресовата ситуация и показвайки, че доброто и признателността винаги намират път към сърцата.

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