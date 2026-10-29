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И Жандармерията се включи в акцията срещу изборни измами в кв. "Христо Ботев"

И Жандармерията се включи в акцията срещу изборни измами в кв. "Христо Ботев"
Снимка: БТА

Двамата задържани са криминално проявени за грабежи, каза комисар Пелтеков

Специализирана полицейска операция, съвместно с Главна дирекция „Жандармерия“, с цел гарантиране на сигурността и противодействие на нарушаването на политическите права на гражданите във връзка с предстоящия балотаж, се провежда в на територията на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), заяви пред журналисти главен комисар Николай Пелтеков, директор на СДВР. Акцията е в квартал "Христо Ботев". 

По думите му в хода й до момента са проверени 16 адреса, 38 лица, две моторни превозни средства и са съставени 27 протокола по Закона за МВР. На един от адресите има задържани две лица, тъй като са намерени списъци с имена , срещу които има посочени суми, и брошури в полза на определена кандидатпрезидентска двойка.

Задържаните са на 52 и на 35 години, уточни Пелтеков. На адреса, на който са намерени, в СДВР е получена оперативна информация, че лицата, в рамките на изборния ден, подготвят купуване на гласове в полза на една от кандидатпрезидентските двойки, участващи на балотажа, обясни той. По думите му сумите, записани срещу имената, са на различна стойност, но на този етап Николай Пелтеков не ги посочи, заради досъдебното производство.

Двамата задържани са криминално проявени за грабежи, единият от тях и за изнасилване, шофиране в нетрезво състояние и за шофиране без правоспособност, каза още Пелтеков. 

По думите му първият тур на изборите е преминал спокойно и от полицията не са имали сигнали за купуване и продаване на гласове. На списъците, които намерихме пише неделя и считаме, че сме получили информацията своевременно. Не сме игнорирали сигнали, добави Пелтеков. 

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