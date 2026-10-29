Двама арестувани в столичния кв. "Христо Ботев" за изборни нарушения

Арестувани са двама в кв. "Христо Ботев", защото са намерени списъци с имена и срещу тях точни суми. Арестуваните са на 52 и на 32 години. Това съобщи и.ф. директор на СДВР главен комисар Николай Пелтеков.

Акцията е на територията на столичния кв. "Факултета". Проверени са 38 души от 16 адреса. Съставени са 27 протокола по МВР, проверени са и автомобили, уточни комисар Пелтеков.

Таралеж припомня - на 23 октомври, два дни преди първия вот на изборите за президент бяха арестувани общо 26 души при специализирана полицейска операция на територията на Софийска област. Акцията беше насочена срещу престъпленията, свързани с политическите права на гражданите, битовата престъпност и нарушенията на правилата за движение по пътищата.