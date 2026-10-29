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Тайна фабрика за цигари в Карнобат работела с оборудване в три халета

Тайна фабрика за цигари в Карнобат работела с оборудване в три халета
БТА

При съвместна акция на ГДБОП, Гранична полиция и ДАНС са открити около 12 тона тютюн, готови цигари и помещения за настаняване на работници

Нелегална високотехнологична фабрика за производство на цигари е разкрита в промишлената зона на Карнобат при съвместна операция на ГДБОП, Гранична полиция и ДАНС. В обекта са открити около 12 тона тютюн, пет мастербокса готови цигари и заготовки за производство на различни търговски марки, съобщава bTV.

Производственото оборудване е било разположено в три халета, като фабриката е разполагала с пълна технологична линия за обработка на тютюн и производство на цигари. Процесът е обхващал всички етапи – от сушенето и нарязването на тютюна до пълненето на готовите изделия.

По данни на разследващите в обекта са произвеждани имитации на известни марки цигари, за които се предполага, че са били предназначени за пазарите в Западна и Централна Европа.

Освен производствените помещения служителите на реда са открили и обособена жилищна част за работниците. В сградата са били изградени спални помещения, бани, тоалетни и дори импровизиран фитнес.

При огледите са установени и надписи на руски език. Към момента обаче няма потвърдена информация за самоличността и националността на хората, работили във фабриката.

До разкриването на нелегалното производство се е стигнало след получена информация в началото на октомври. Около 18:00 часа на 28 октомври служителите на правоохранителните органи са локализирали обекта и са предприели действия по разследването.

При операцията е задържан мъж от Карнобат, а разследващите продължават да издирват други лица, за които има данни, че може да са съпричастни към незаконната дейност.

Все още не е установено откога е функционирала фабриката, както и какво количество цигари е било произведено и разпространено.

Прокурор Маркова уточни, че разследването е в начален етап и се извършват активни процесуално-следствени действия за установяване на участието на други лица.

В Районната прокуратура в Бургас е образувано досъдебно производство за производство и държане с цел разпространение на тютюневи изделия без необходимите разрешителни, както и за държане на акцизни стоки без бандерол.

Според прокуратурата за посочените престъпления са предвидени наказания от една до шест години лишаване от свобода и глоба в размер от 20 000 до 100 000 лева.

Разследването продължава, като предстои да бъдат изяснени организацията на незаконното производство, участниците в него и каналите за разпространение на произведените цигари.

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