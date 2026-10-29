Мадрид се вдигна на протест след влаковата катастрофа, поискаха оставката на Санчес

Протести в испанската столица Мадрид прераснаха в сблъсъци с полицията през нощта срещу 29 октомври. Демонстрациите бяха организирани след тежката железопътна катастрофа на гара Урда, при която загинаха най-малко 68 души, съобщава германската информационна агенция ДПА, цитирана от БТА.

Инициатори на протестните шествия са били крайнодесни групи, които поискаха оставката на испанския министър-председател Педро Санчес.

Около 1500 души са се събрали пред сградата на Министерството на транспорта в Мадрид. По време на демонстрацията напрежението е ескалирало и се е стигнало до сблъсъци между протестиращи и полицейски служители.

Според испанската национална телевизия ТВЕ полицията е направила опит да разпръсне демонстрантите с помощта на сълзотворен газ.

Протестите се провеждат на фона на обявения от премиера Педро Санчес тридневен национален траур в памет на жертвите на железопътната катастрофа. Траурът започва на 29 октомври.

Трагедията на гара Урда отне живота на най-малко 68 души и предизвика обществено напрежение в Испания. Докато аварийните екипи продължават работата си на мястото на инцидента, в столицата демонстранти настояват за политическа отговорност.

Към момента в предоставената информация не се съобщава за задържани или пострадали при сблъсъците между протестиращите и полицията.