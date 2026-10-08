Русия порази автобус в Украйна: най-малко 12 загинали и 14 ранени

Най-малко 12 души са загинали, а още 13 са ранени при руски удар по автобус в украинския град Краматорск, Донецка област, съобщи местният Общински съвет, цитиран от Укринформ.

Според информацията в превозното средство по време на атаката е имало пътници.

„Руснаците удариха автобус в Краматорск“, се посочва в съобщението на общинските власти.

Броят на пострадалите обаче е различен според данните на Ройтерс. Агенцията се позовава на началника на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин, според когото ранените са 14. Филашкин е публикувал и кадри, на които се вижда унищоженият автобус.

Случаят идва само ден след друг удар по автобус в Донецка област. На 7 октомври руски дрон е атакувал превозно средство в Славянск, като при нападението е бил ранен шофьорът.

При отделна атака в друг район на Славянск безпилотен летателен апарат е поразил автомобил. В резултат на удара е загинал мъж, а жена е била ранена, припомня Укринформ.