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28 души загинаха при руски атаки в Украйна, сред тях пет деца

28 души загинаха при руски атаки в Украйна, сред тях пет деца
АР/БТА

Най-тежко е засегнат град Прилуки в Черниговска област

Броят на загиналите при руските въздушни удари по Украйна достигна 28 души, сред които пет деца, съобщиха Франс прес и Укринформ.

Най-тежко е засегнат град Прилуки в Черниговска област, в Северна Украйна. Ракета е попаднала в пететажна жилищна сграда, като взривът е изпочупил прозорците и е превърнал значителна част от постройката в руини.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че сред жертвите има три деца на едва една година и осемгодишно дете. По-късно спасителните екипи са открили под развалините тялото на още едно дете, съобщи украинското Министерство на вътрешните работи.

По данни на украинските власти 20 души са загинали при удара в Прилуки. Сред ранените са седем деца.

Зеленски обвини Русия, че умишлено насочва атаките си срещу населени места и цивилни. Той определи продължаващото използване на ракети срещу украински градове и населението като съзнателна форма на терор.

Пред Франс прес 40-годишната масажистка Олена Саюн разказа, че по време на нападението тя и семейството ѝ са били у дома и са спели. Взривната вълна е изпочупила прозорците, а тя и съпругът ѝ са прикрили детето си с телата си. По думите ѝ съпругът ѝ е получил порезни рани, а детето е преживяло силен шок.

Ударът в Прилуки е станал около 6:30 часа сутринта, според местни жители. Ден по-рано Зеленски предупреди, че Русия подготвя „масирана“ атака, насочена основно към украинската енергийна инфраструктура.

Жертви има и в други украински градове. Двама души са загинали при попадение на ракета по многоетажна жилищна сграда в Кременчук, а други двама са били убити в Олександрия. По данни на Зеленски около 100 души са били ранени при вчерашните атаки.

В Киев двама души са загинали при пожар, избухнал след удар в гъстонаселения Дарницки район, съобщи кметът Виталий Кличко. По-късно през деня при нови удари са загинали още двама души.

Руското военно командване заяви, че целите на атаките са били обекти от военно-промишления комплекс в Киев и други украински градове.

Ударите съвпаднаха с рождения ден на руския президент Владимир Путин. Зеленски ги определи иронично като „подарък за рождения ден на Путин“.

Същата дата съвпадна и с 20-ата годишнина от убийството на руската журналистка Анна Политковска, известна с критиките си към Кремъл. Тя беше убита в Москва през 2006 г., допълва ДПА.

Жертви са регистрирани и в окупираните от Русия територии. В контролираната от Москва част на Херсонска област двама души, сред които тийнейджърка, са загинали при атака с дрон, съобщи проруският областен губернатор в „Телеграм“.

Други двама души са били убити при удар с дрон по село в района на украинския град Донецк, който е анексиран от Русия. Информацията е на назначения от Москва кмет на града Алексей Кулемзин.

В отговор на руските атаки Украйна е нанесла удари по петролни обекти и учебен полигон в Пермския край, както и в Самарска и Астраханска област, заяви Зеленски. Той определи действията като „справедлив отговор“ на руските удари.

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