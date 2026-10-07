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Украйна получи зелена светлина за два нови преговорни клъстера по пътя към ЕС

Украйна получи зелена светлина за два нови преговорни клъстера по пътя към ЕС
Снимка: AP/БТА

Унгария подкрепи позициите по "Вътрешен пазар" и "Конкурентоспособност и приобщаващ растеж", съобщи украинският външен министър Андрий Сибига

Унгария е одобрила отварянето на преговорните клъстери 2 и 3 по присъединяването на Украйна към Европейския съюз. Това съобщи украинският външен министър Андрий Сибига в публикация в социалната мрежа "X", цитиран от агенция "Укринформ".

Решението представлява поредна стъпка в процеса на присъединяване на Украйна към ЕС и идва на фона на предприетите от Киев действия по отношение на правата на националните малцинства.

"Присъединяването на Украйна към ЕС напредва стъпка по стъпка. Украйна и Унгария правят стъпки една към друга и заедно към европейското единство", написа Сибига.

Украинският външен министър припомни, че през последните дни в украинския парламент е бил внесен законопроект, насочен към уреждането на правата на националните малцинства в сферата на образованието. Законопроектът вече е получил одобрение от съответната парламентарна комисия.

По думите на Сибига подкрепата от унгарска страна е дадена на равнище КОРЕПЕР - Комитета на постоянните представители на държавите членки в ЕС.

"Днес на ниво КОРЕПЕР (Комитет на постоянните представители - бел. ред.) унгарската страна даде "зелена светлина" на преговорните позиции по Клъстер 2 "Вътрешен пазар" и Клъстер 3 "Конкурентоспособност и приобщаващ растеж". Благодаря ти, Анита Орбан, за екипната работа, която е едновременно в интерес на нашите приятелски народи и на една силна Европа", допълни Сибига.

Става дума за два от тематичните клъстера в преговорния процес за членство на Украйна в ЕС, като вторият е свързан с функционирането на вътрешния пазар, а третият - с конкурентоспособността и приобщаващия растеж.

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