Унгария е готова да оттегли ветото си върху преговорите за членство на Украйна в ЕС

В сряда Унгария оттегли ветото си върху два блока от преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС. Следващият етап зависи от приемането на закон за правата на малцинствата от парламента на Киев, предаде Euronews.

Тази стъпка премахва основна пречка преди срещата на върха на Европейския съвет следващата седмица. Тя би позволила и на преговорите за присъединяване на Молдова да напреднат, тъй като двете страни кандидатки са тясно свързани в процеса.

Будапеща блокираше по-нататъшния напредък, докато Украйна не прие законодателство, укрепващо образователните и културните права на етническото унгарско малцинство в Закарпатия.

След споразумение на експертно ниво се очаква украинският парламент, Върховната рада, да приеме законодателството в понеделник. Това би проправило пътя на Унгария да одобри откриването на клъстери две и три на Съвета по общи въпроси в Люксембург на следващия ден.

На същото заседание се очаква държавите членки да одобрят и плащане по линия на кохезионната програма в размер на 4,2 милиарда евро за Унгария, което преди това беше блокирано поради опасения от корупция.

В сряда Унгария позволи да продължи техническата подготовка за писмата, които Съветът трябва да изпрати, с които да поиска от Украйна да представи своите преговорни позиции - официална стъпка към отварянето на клъстерите.

Будапеща преди това блокира дори тази подготвителна работа, което прави хода от сряда силен сигнал, че е готова да оттегли ветото си, след като Киев приеме законодателството за правата на малцинствата.

След това клъстерите биха могли да бъдат официално открити на междуправителствена конференция следващия вторник.

Процесът обаче все още може да бъде провален. Украинският парламент все още не е одобрил закона за малцинството, на фона на трудностите при осигуряването на стабилно мнозинство в Радата.

Уреждането на спора би могло да проправи пътя и за първата двустранна среща между унгарския премиер Петер Мадяр и украинския президент Володимир Зеленски. Двамата предварително бяха планирали да се срещнат, но Мадяр обвърза разговорите с напредък по отношение на правата на малцинствата, отбелязва Euronews.

Двата клъстера обхващат вътрешния пазар и конкурентоспособността. По-рано тази година Киев откри клъстери, обхващащи така наречените фундаментални принципи - включително върховенството на закона и съдебната система, както и външните отношения.

Ако следващата седмица бъдат отворени два клъстера, Украйна ще трябва да отвори още два, за да започне процеса си на присъединяване изцяло, в рамките на "зелената програма" и с ресурси на ЕС. Брюксел си е поставил за цел да отвори всички останали клъстери до края на годината.

Отношенията между Унгария и Украйна се влошиха рязко при управлението на предшественика на Унгария, Виктор Орбан, чието правителство многократно се сблъскваше с Киев и блокираше напредъка му към членство в ЕС.

Орбан води ожесточена предизборна кампания срещу Украйна, представяйки Киев като заплаха за сигурността на Европа.

След убедителната победа на изборите през април, Мадяр, който встъпи в длъжност през май, обеща по-прагматичен подход към Украйна. През юни той одобри отварянето на две преговорни глави, след като Киев прие 11-точков план за действие относно правата на малцинствата.

Правата на етническите унгарци в Закарпатия въпреки това остават източник на напрежение.

След години на враждебност към Украйна по времето на Орбан, консервативните избиратели остават предпазливи по отношение на по-тесни връзки с Киев. Но защитата на етническите унгарци в чужбина също е популярна сред консерваторите, което потенциално дава възможност на унгарците да сключат сделка.

През септември отношенията достигнаха ново дъно, след като унгарският лидер публично се сблъска в ефир на X с украинския външен министър Андрий Сибиха относно участието на Унгария в срещата на върха в Карпатите на Зеленски, която има за цел да стимулира развитието в региона.

Унгарският министър разкритикува Украйна за това, че е включила Унгария като участник без негово одобрение, докато Сибиха го обвини, че е следвал стъпките на Орбан. Унгарският външен министър Анита Орбан по-късно обсъди спора със Сибиха на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Миналата седмица двамата външни министри проведоха интензивни разговори относно включването в черен списък на украински уебсайт на двама унгарци: футболиста Милош Керкез и депутата от опозицията Балаж Хидвеги.

Спорът последва мач между унгарския и украинския национален отбор в Будапеща, където някои унгарски ултрасвирти освиркаха украинския химн, а няколко играчи се сблъскаха на терена.

Министърът на външните работи Орбан осъди "стигматизацията, всякаква форма на включване в черни списъци или потенциални заплахи срещу унгарските граждани" и заяви, че Будапеща е във връзка с украинските власти, за да разреши ситуацията.