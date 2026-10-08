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Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия
АР/БТА

При атаката е възникнал пожар, а работата на съоръжението е била напълно преустановена

Украински дронове са поразили център за данни на руската технологична компания „Яндекс“ в Рязанска област, съобщи Ройтерс, позовавайки се на информация от компанията.

При атаката е възникнал пожар, а работата на съоръжението е била напълно преустановена.

Междувременно руското Министерство на отбраната съобщи, че през изминалата нощ руската противовъздушна отбрана е прехванала и унищожила общо 399 украински дрона над територията на Русия и над акваторията на Черно море, предаде ТАСС.

Според руското военно ведомство дроновете са били свалени над Белгородска, Брянска, Волгоградска, Воронежка, Курска, Липецка, Орловска, Оренбургска, Пензенска, Ростовска, Рязанска, Самарска, Саратовска, Смоленска, Тамбовска, Тулска и Уляновска област.

В списъка на руското министерство са включени още Московският регион, републиките Башкортостан, Крим и Татарстан, както и акваторията на Черно море.

Информацията за мащаба на атаката и посочения брой унищожени дронове е на руското Министерство на отбраната и не е независимо потвърдена.

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