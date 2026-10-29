Путин: Илон Мъск е „истински гений“

Руският президент Владимир Путин определи Илон Мъск като „истински гений“, предава Би Би Си.

Путин заяви, че поддържа тесни контакти с американски партньори, включително и с милиардера, по въпроси, свързани със сателитните технологии.

Коментарите бяха направени в сряда по време на срещата на върха Русия–Африка в Москва. Путин обсъди руския проект за сателитен интернет „Расвет“, който има за цел да осигурява интернет връзка чрез спътници.

„Той е гений, истински гений“, каза Путин за Мъск.

Мъск е основател на SpaceX – компанията, която разработва и управлява сателитната интернет мрежа Starlink.

Путин посочи, че е важно Русия да поддържа комуникация с американските си партньори, за да се избегнат смущения между руските спътници „Рассвет“ и тези на Starlink в орбита.

„Ние и нашите американски партньори ценим това взаимно и въпреки всички политически въпроси, работим усилено“, заяви руският президент.

Според данните на компанията „Starlink“ е изстреляла около 13 000 от своите спътници. За сравнение, според онлайн системи за проследяване на спътници, в орбита в момента се намират десетки спътници от програмата „Рассвет“.

Руското посолство в Южна Африка определи „Рассвет“ като руската алтернатива на Starlink и заяви, че проектът е в начален етап на развитие, информира Би Би Си.

„Русия поддържа тесни контакти със САЩ по въпросите на космоса, включително с Илон Мъск“, се посочва в изявление на посолството.

Изявленията на Путин бяха направени на фона на променящите се отношения между Москва и Вашингтон, а същевременно войната в Украйна продължава.

Украинските въоръжени сили разчитат на Starlink за комуникации и координация на действията си. В началото на февруари обаче украинските военни са се сблъскали с проблеми с достъпа до услугата. Според предоставената информация Мъск е потвърдил, че SpaceX умишлено е предприела действия, довели до ограничаване на определени връзки.