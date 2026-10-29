Съветът на Европа критикува Франция за лошите условия в местата за задържане

Съветът на Европа призова Франция да вземе "спешни мерки", за да подобри условията в местата за задържане и да предотврати проявите на насилие срещу задържаните лица, предаде Франс прес.

Призивът на институцията беше отправен, след като представители на Комитета за предотвратяване на изтезанията (КПИ) към Съвета на Европа посетиха шест центъра за административно задържане, където се арестуват нелегални имигранти.

Става въпрос за обектите в Кокел близо до Кале, Лион, Менил-Амло, Париж-Вансен и центровете, разположени в района на летищата "Роаси Шарл де Гол" и "Лион Сент-Екзюпери".

Посещението потвърждава масовото впечатление, че тези места "цари атмосфера на истински безпорядък и напрежение", предупреждава КПИ.

Комитетът изразява възмущение от "липсата на подобрение, а дори и засилването на напрежението и на проявите на малтретиране, наблюдавани в центровете от 2018 г.", когато бе изпратена последната извънредна мисия на КПИ, отбелязва БТА.

По този начин органът призова Франция да "приеме спешни мерки", за да предотврати насилието между задържаните и да гарантира "достойни материални и хигиенни условия".

КПИ изрази безпокойство и от нарастването на средната продължителност на предварителното задържане, която вече достига близо 35 дни. Тази тенденция се наблюдава от 2018 г.

Няколко неправителствени организации също изразиха загрижеността си през май тази година и посочиха, че тези условия не водят до по-голям брой експулсирани мигранти, а всъщност имат отрицателно въздействие върху тяхното физическо и психическо здраве.

Максималният срок на предварителното задържане във Франция е 90 дни, но може да нарасне до 210 дни, когато става въпрос за обвинения в тероризъм. Предишният срок беше 180 дни, преди реформа, влязла в сила през юли да го измени.

Част от критиките на Комитета включват също "превръщането на сградите в затвори", почти пълната липса на занимания, недостатъчна охрана, "остарели и дори твърде влошени материални условия", ужасна хигиена, както и пропуски в медицинските грижи.

Тези обвинения бяха отчасти отхвърлени от френските власти, според които "всеки задържан получава комплект за лична хигиена, чисти чаршафи и одеяло, матрак и помещения, които се почистват ежедневно".