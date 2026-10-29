Само 30 минути в сауната: Учени откриха неочаквана реакция на организма

Само 30 минути в сауната могат да предизвикат измерими промени в имунната система, установиха учени от Университета на Източна Финландия. Според резултатите от ново изследване една сесия, включваща и кратък студен душ, води до временно увеличаване на броя на белите кръвни клетки в кръвообращението, съобщава Science Daily.

Проучването е публикувано в научното списание Temperature и показва, че излагането на висока температура, последвано от кратко охлаждане, може да повлияе върху движението на имунните клетки в организма.

В изследването са участвали 51 възрастни със средна възраст 50 години. Учените са проследили реакцията на организма след 30-минутна процедура в сауна, по време на която участниците са взели и кратък студен душ.

Резултатите показват увеличение на всички изследвани видове бели кръвни клетки, включително неутрофилите и лимфоцитите. Тези клетки играят важна роля в защитата на организма срещу инфекции и други потенциални заплахи.

Наблюдаваната промяна обаче е краткотрайна. Само 30 минути след приключването на процедурата броят на неутрофилите и лимфоцитите се връща към първоначалните си стойности.

Според изследователите това може да означава, че посещението на сауна временно мобилизира имунни клетки, които обикновено се намират в тъканите, и ги насочва към кръвообращението.

"Това може да показва, че посещението на сауна мобилизира допълнителни бели кръвни клетки от тъканите и ги насочва към кръвообращението“, обяснява Илка Хейнонен, академичен изследовател от Университета в Турку.

По думите му подобно движение на клетките би могло да подпомогне способността им да се придвижват из организма и да реагират при среща с патогени.

Учените са изследвали и влиянието на сауната върху цитокините - малки протеини, чрез които клетките на имунната система обменят сигнали и координират своите реакции.

Резултатите показват, че средните нива на цитокините в кръвта се променят сравнително слабо след процедурата. При някои от тях обаче е установена зависимост между промяната в концентрацията и степента на повишаване на телесната температура.

Интересното е, че подобна зависимост не е наблюдавана при броя на белите кръвни клетки.

"Не установихме подобна зависимост между броя на белите кръвни клетки и промените в телесната температура“, посочва професор Яри Лаукканен, ръководител на изследването.

Според учените това различие предполага, че топлинното въздействие и последващото охлаждане могат да влияят върху отделните компоненти на имунната система чрез различни физиологични механизми.

Въпреки интересните резултати изследователите подчертават, че проучването не доказва, че редовното посещение на сауна укрепва трайно имунната система или намалява риска от заболявания.

Анализирани са единствено непосредствените реакции след една процедура, а наблюдаваните промени в броя на имунните клетки са временни.

Допълнително ограничение е, че участниците са взели кратък студен душ по време на сесията. Това означава, че установените ефекти не могат да бъдат приписани единствено на високата температура, тъй като изследването отчита комбинираното въздействие на сауната и охлаждането.

Специалистите отбелязват, че сходна временна мобилизация на имунни клетки се наблюдава и при физическа активност. Това обаче не означава, че двете дейности имат еднакво въздействие върху здравето.

Необходими са допълнителни изследвания, които да установят дали редовното посещение на сауна води до дългосрочни промени в имунната функция и дали те имат реално значение за защитата на организма от заболявания.