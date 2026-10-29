Румънски медии: Премиерът на България ни обвинява, че сме провокирали Русия

Румен Радев се въздържа да посочи Русия за отговорна за атаките с дронове по кораби в Черно море, като същевременно загатна, че обвиненията на Букурещ срещу Москва са допринесли за ескалацията, пишат румънски медии.

„Искам само да спомена случая с Румъния. Румъния излезе със становище: „Нямаме доказателства, но знаем много добре, че Русия е отговорна за тези атаки, и ги осъждаме категорично“. И какво се случи? Два кораба – единият от които съвсем наскоро, преди броени дни – бяха поразени и потопени по възможно най-дръзкия начин в румънски териториални води“, заяви Радев, цитиран от Euronews Romania.