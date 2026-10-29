Румънски медии: Премиерът на България ни обвинява, че сме провокирали Русия
Радев посочи, че обвиненията на Букурещ срещу Москва са допринесли за ескалацията
Румен Радев се въздържа да посочи Русия за отговорна за атаките с дронове по кораби в Черно море, като същевременно загатна, че обвиненията на Букурещ срещу Москва са допринесли за ескалацията, пишат румънски медии.
„Искам само да спомена случая с Румъния. Румъния излезе със становище: „Нямаме доказателства, но знаем много добре, че Русия е отговорна за тези атаки, и ги осъждаме категорично“. И какво се случи? Два кораба – единият от които съвсем наскоро, преди броени дни – бяха поразени и потопени по възможно най-дръзкия начин в румънски териториални води“, заяви Радев, цитиран от Euronews Romania.
Българският министър-председател изтъкна и собствената си позиция спрямо Москва, като заяви, че е единственият правителствен ръководител – сред тези на България, Румъния и Турция, – който е извикал руския посланик, за да изрази възгледите си, припомня сайтът Profit.ro.
„Когато отправям обвинения, трябва да разполагам с ясни доказателства, преди да го направя. Не мога да действам въз основа на лозунги“, каза Радев, пише novini.bg.
Изявленията идват след редица от морски инциденти през октомври край бреговете на Румъния и България. Според информация, представена от българския министър-председател, в периода между 5 и 23 октомври осем търговски плавателни съда са били ударени или са участвали в инциденти, свързани с атаки с дронове в Черно море, отбеляза и друго румънско издание - Romania Insider.com.