Радев към курсантите от Академията на МВР: Очакваме да възстановите чувството на справедливост в обществото

Ще очакваме да възстановите чувството на справедливост в нашето общество. Това каза премиерът Румен Радев на завършващите курсанти от випуск 2026 във факултетите „Полиция“ и „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Академията на МВР. Премиерът участва в церемонията по връчването на дипломите им в Академията.

Ще очаквам хората със скъпи черни коли да не погазват законите по пътищата, ще очаквам корупцията по високите етажи на властта да не остава безнаказана. Очакваме да върнете доверието в институциите, да показвате заедно, че те работят в интерес на българските граждани, а не на сенчести кръгове, каза Радев.

Знам, че няма да ви е лесно, ще бъдете подлагани на опасности, вероятно ще бъдете подлагани и на изкушения, добави той.

Радев посочи, че историята на МВР помни и случаи, в които бивши колеги от МВР са минавали към тъмната страна, каза той и призова курсантите да не губят посока.