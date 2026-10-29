Бюджет 2027 ще бъде представен следващата седмица

"Проектът на държавния бюджет за 2027 г. най-вероятно ще бъде представен през следващата седмица, ако дотогава приключат разговорите с Европейската комисия".

Това съобщи пред журналисти вицепремиерът Атанас Пеканов на фона на критиките към правителството за забавянето на финансовата рамка и риска да не бъде спазен законовият срок за внасянето ѝ в парламента.

„Срокът е този, който спазваме по европейските процедури. Разговорите с ЕК продължават“.

По закон проектът на държавния бюджет трябва да бъде внесен в Народното събрание до края на октомври. Преди това обаче той трябва да бъде обсъден в Националния съвет за тристранно сътрудничество и одобрен от Министерския съвет.

Правителството вече е подложено на критики за очакваното неспазване на срока, както и на обвинения, че отлага представянето на бюджета за след балотажа на президентските избори тази неделя.

Пеканов уточни, че България вече е изпратила бюджетния си план на Европейската комисия, а Министерството на финансите продължава разговорите с Брюксел. Европейската комисия разполага със срок до края на ноември, за да представи оценката си за българския бюджет.

„Преди две седмици изпратихме в Брюксел бюджетния план. За първи път това се случва. Това е процедура в рамките на това, че България вече е член на Еврозоната. Финансовото министерство води разговори с Европейската комисия. В следващите дни ще имате вече детайлната бюджетна разработка за следващите две години“.

Един от ключовите въпроси при подготовката на бюджета е размерът на дефицита и изпълнението на европейските фискални изисквания.

По думите на Пеканов правителството работи за спазването на правилата на Европейската комисия, които засягат не само бюджетния дефицит, но и темпа, с който нарастват публичните разходи.

Той посочи, че вече са предприети оптимизации в някои министерства, а други мерки се подготвят за следващата година. Целта е да бъдат ограничени разходите и страната да изпълни европейските изисквания.

„По новите правила важното е всяка година да показваш, че полагаш усилия да оптимизираш разходите. В същото време ние искаме да защитим социалната програма на правителството, която касае доходите, пенсиите, заплатите на учители и лекари. Това са нещата, по които работим да останат и в същото време да изпълним изискванията. В следващите дни ще има още подробности“.

Той призна, че свиването на дефицита под 3% ще бъде трудно, като припомни, че правителството е заварило дефицит от 5%.

Така кабинетът ще трябва да търси баланс между ограничаването на бюджетните разходи, изпълнението на европейските фискални правила и запазването на социалните ангажименти към доходите, пенсиите и възнагражденията в ключови обществени сектори.