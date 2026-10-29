Новини
Търси
Подкаст
Политика

Бюджет 2027 ще бъде представен следващата седмица

Бюджет 2027 ще бъде представен следващата седмица
БТА

„Срокът е този, който спазваме по европейските процедури. Разговорите с ЕК продължават“, каза Атанас Пеканов

"Проектът на държавния бюджет за 2027 г. най-вероятно ще бъде представен през следващата седмица, ако дотогава приключат разговорите с Европейската комисия".

Това съобщи пред журналисти вицепремиерът Атанас Пеканов на фона на критиките към правителството за забавянето на финансовата рамка и риска да не бъде спазен законовият срок за внасянето ѝ в парламента.

Срокът е този, който спазваме по европейските процедури. Разговорите с ЕК продължават“.

По закон проектът на държавния бюджет трябва да бъде внесен в Народното събрание до края на октомври. Преди това обаче той трябва да бъде обсъден в Националния съвет за тристранно сътрудничество и одобрен от Министерския съвет.

Правителството вече е подложено на критики за очакваното неспазване на срока, както и на обвинения, че отлага представянето на бюджета за след балотажа на президентските избори тази неделя.

Пеканов уточни, че България вече е изпратила бюджетния си план на Европейската комисия, а Министерството на финансите продължава разговорите с Брюксел. Европейската комисия разполага със срок до края на ноември, за да представи оценката си за българския бюджет.

Преди две седмици изпратихме в Брюксел бюджетния план. За първи път това се случва. Това е процедура в рамките на това, че България вече е член на Еврозоната. Финансовото министерство води разговори с Европейската комисия. В следващите дни ще имате вече детайлната бюджетна разработка за следващите две години“.

Един от ключовите въпроси при подготовката на бюджета е размерът на дефицита и изпълнението на европейските фискални изисквания.

По думите на Пеканов правителството работи за спазването на правилата на Европейската комисия, които засягат не само бюджетния дефицит, но и темпа, с който нарастват публичните разходи.

Той посочи, че вече са предприети оптимизации в някои министерства, а други мерки се подготвят за следващата година. Целта е да бъдат ограничени разходите и страната да изпълни европейските изисквания.

По новите правила важното е всяка година да показваш, че полагаш усилия да оптимизираш разходите. В същото време ние искаме да защитим социалната програма на правителството, която касае доходите, пенсиите, заплатите на учители и лекари. Това са нещата, по които работим да останат и в същото време да изпълним изискванията. В следващите дни ще има още подробности“.

Той призна, че свиването на дефицита под 3% ще бъде трудно, като припомни, че правителството е заварило дефицит от 5%.

Така кабинетът ще трябва да търси баланс между ограничаването на бюджетните разходи, изпълнението на европейските фискални правила и запазването на социалните ангажименти към доходите, пенсиите и възнагражденията в ключови обществени сектори.

Още по темата

Еврокомисарят по бюджета пристига днес в София за срещи с Радев, Донев и Пеканов

Еврокомисарят по бюджета пристига днес в София за срещи с Радев, Донев и Пеканов

Асен Василев: Крият бюджета за 2027-ма г.

Асен Василев: Крият бюджета за 2027-ма г.

И Асен Василев поиска да види проектобюджета за 2027

И Асен Василев поиска да види проектобюджета за 2027

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

ДБ поиска оставките на членове на ЦИК заради отказ да установят нарушения в предизборната кампания

ДБ поиска оставките на членове на ЦИК заради отказ да установят нарушения в предизборната кампания

Гюров и Кандев обжалват пред ВАС решението на ЦИК за агитацията на Радев в подкрепа на Йотова

Гюров и Кандев обжалват пред ВАС решението на ЦИК за агитацията на Радев в подкрепа на Йотова

Иван Демерджиев: Проверяваме кметове в цялата страна на различни политически сили

Иван Демерджиев: Проверяваме кметове в цялата страна на различни политически сили

Александър Сиди: Лицемерно е да искаш да си президент, когато си рязал правомощията на държавния глава

Александър Сиди: Лицемерно е да искаш да си президент, когато си рязал правомощията на държавния глава

Пламен Абровски: Маслото и прясното мляко в Люксембург са по-евтини от българските

Пламен Абровски: Маслото и прясното мляко в Люксембург са по-евтини от българските

Водещи

Роналдо победи Меси в битката за „Златната топка на всички времена“

Роналдо победи Меси в битката за „Златната топка на всички времена“

  • Преди 2 минути
ДБ поиска оставките на членове на ЦИК заради отказ да установят нарушения в предизборната кампания

ДБ поиска оставките на членове на ЦИК заради отказ да установят нарушения в предизборната кампания

  • Преди 8 минути
Гюров и Кандев обжалват пред ВАС решението на ЦИК за агитацията на Радев в подкрепа на Йотова

Гюров и Кандев обжалват пред ВАС решението на ЦИК за агитацията на Радев в подкрепа на Йотова

  • Преди 9 минути
И днес шофьори на турски камиони протестират в Одрин

И днес шофьори на турски камиони протестират в Одрин

  • Преди 15 минути
Байерн и Аякс ще открият нов стадион в Кения с мач в Найроби

Байерн и Аякс ще открият нов стадион в Кения с мач в Найроби

  • Преди 19 минути
Семен Новиков и Кирил Милов се завърнаха след успехите на световното в Астана

Семен Новиков и Кирил Милов се завърнаха след успехите на световното в Астана

  • Преди 33 минути
50 евро срещу лична карта: Разследват схема за купуване на гласове във Варненско

50 евро срещу лична карта: Разследват схема за купуване на гласове във Варненско

Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард обяви, че се оттегля от поста през февруари

Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард обяви, че се оттегля от поста през февруари

  • Преди 43 минути
Ердоган: Турската нация ще остави отпечатъка си върху този век

Ердоган: Турската нация ще остави отпечатъка си върху този век

  • Преди 48 минути
Меси се завърна, а Интер Маями се спаси в добавеното време

Меси се завърна, а Интер Маями се спаси в добавеното време

  • Преди 50 минути
Байерн се развихри с шест гола, Байер направи зрелищен обрат за Купата

Байерн се развихри с шест гола, Байер направи зрелищен обрат за Купата

  • Преди 1 час
София е домакин на XV Световен ромски конгрес

София е домакин на XV Световен ромски конгрес

Политическата мисия на ООН в Сомалия приключва

Политическата мисия на ООН в Сомалия приключва

  • Преди 1 час
Продължава издирването на оцелели при железопътната катастрофа в Испания

Продължава издирването на оцелели при железопътната катастрофа в Испания

  • Преди 1 час
Облаци и валежи в по-голямата част от страната и утре

Облаци и валежи в по-голямата част от страната и утре

  • Преди 1 час