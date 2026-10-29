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КНСБ иска поне 10% средногодишно увеличение на заплатите в публичния сектор

КНСБ иска поне 10% средногодишно увеличение на заплатите в публичния сектор

Според Пламен Димитров със заложеното 5-процентно увеличение на заплатите в бюджетния сектор има реално обедняване

Настояваме за поне 10% средногодишно увеличение на заплатите в публичния сектор, като искаме да се покрие инфлацията, която няма да е 5%, а ще бъде между 7 и 9 процента, каза президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров.

Според него със заложеното 5-процентно увеличение на заплатите в бюджетния сектор има реално обедняване, защото инфлацията ще надхвърли планираното компенсиране на доходите, предава БТА.

Димитров коментира въпроса пред журналисти преди началото на дискусионен форум на Клуба на председателите на синдикални организации във филиали на мултинационални компании в България. 

По думите му тези 10% могат да бъдат достигнати и на няколко стъпки, като втората може да бъде от началото на април 2027 г. 

Пламен Димитров обясни, че процесът на административна реформа трябва да върви с аналитични стъпки, оптимизация на персонала и щатовете, както и с допълнителни средства за увеличение на заплатите.

Според него е необходима оценка, анализ на функционалните, на ангажираността на работещите, както и на това има ли излишно заети места. Пламен Димитров посочи, че освен наличието на много незаети щатни бройки, има и дублиране в администрацията.

Президентът на КНСБ посочи, че няма финален вариант на бюджета, а на последния тристранен съвет е станало ясно, че още няма финално предложение за размера на минималната работна заплата.

Срещнах се с министър-председателя Румен Радев миналата седмица и подробно обясних какви са аргументите ни. Силно се надявам разговорите ни да се материализират в реални действия, каза още Димитров. Подходът е възможен и това сме показали, добави той.

Ако не искат да дават на отделните ведомства допълнителни средства, да ги оставят в централния бюджет, на подчинението на финансовия министър, каза Пламен Димитров. 

 

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