Продължава издирването на оцелели при железопътната катастрофа в Испания

Спасителни екипи и днес продължават да претърсват смачканите вагони на двата високоскоростни влака, ударили се вчера в района на град Урда, провинция Толедо, предадоха световните агенции.

До момента има данни за 69 жертви, над 100 души бяха ранени. 57 от ранените все още се намират в болница.

Цяла нощ кранове работиха на мястото за повдигането на части от влаковете. На място има и екип с кучета, обучени да издирват хора, затрупани под развалини, предаде Ройтерс.

В спасителната операция в района на Урда участват над 800 военнослужещи и полицаи, повече от 200 превозни средства, три хеликоптера, мобилен команден пункт, дронове. На всички лица, които не участват в спасителни, охранителни, медицински или съдебни дейности, е забранен достъпа до мястото на катастрофата заради воденото разследване. Ограничителната зона обхваща по два километра от двете страни на мястото на произшествието по високоскоростната железопътна линия Мадрид–Севиля.

Регионалният ръководител Емилиано Гарсия-Пахе съобщи, че през нощта са били открити човешки останки на мястото.

Днес испанският премиер Педро Санчес призова по време на визита в Толедо и за обезщетение за семействата на жертвите в тази ужасяваща трагедия, предаде Франс прес.

Катастрофата, последвала друго смъртоносно произшествие през януари с участието на същите железопътни компании по същата високоскоростна железопътна линия, сега се очертава да промени и хода на предизборната кампания преди предсрочните избори в Испания на 29 ноември, отбелязва БТА.

Днес в Урда се очаква да пристигне и Алберто Нунес Фейхо, лидерът на десноцентристката Народна партия, която в момента води в социологическите проучвания за изборите през ноември.

Испанското министерство на външните работи пък съобщи, че според наличната до момента информация катастрофата е засегнала 42 чуждестранни граждани от седем държави. Един от тях е загинал, а най-малко седем са ранени.