Джорджа Мелони: Италия е първа в Европа с план срещу фентанила

Италия е първата страна на Стария континент в разработването на план срещу разпространението на фентанил, обяви италианският премиер Джорджа Мелони. Изявлението беше направено по време на международна среща на високо равнище за превенция на зависимостите, организирана съвместно с Франция в рехабилитационния център „Сан Патриниано“ край Римини, предава АНСА.

Италианският министър-председател изтъкна необходимостта от проактивна държавна политика. „Засилваме контрола, за да предотвратим превръщането на хиляди хора в „зомбита“. Превенцията означава също да знаем как да действаме, преди една опасност да ескалира“, аргументира се тя.

Мелони даде подробности за вече предприетите мерки от кабинета, включващи специализирано обучение за служителите и осигуряване на необходимия антидот. Тя допълни, че в момента се затяга надзорът над болничните заведения.

„А днес засилваме и контрола върху съхранението на тези вещества - особено в болниците и здравните заведения - за да гарантираме, че няма да попаднат в незаконни канали за разпространение, където биха могли да превърнат хиляди хора в „зомбита“.

Синтетичният опиоид, който вече предизвика опустошителна хуманитарна криза в САЩ, започва прогресивно да си проправя път и към пазарите в Европа. Темата стана особено чувствителна в Италия през юли тази година, когато от столична болница бяха откраднати 80 флакона фентанил, което наложи спешно свикване на правителството. Разследващите органи продължават да работят по хипотезата, че обирът е бил поръчков с цел пласиране на черния пазар.

Експертите напомнят, че макар фентанилът да се използва в медицината за овладяване на силна болка, той е сред най-опасните синтетични наркотици на планетата. Препаратът е изключително мощен и дори минимални дози от него могат да имат смъртоносни последици за организма.