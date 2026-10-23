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Ремонт променя маршрута на трамвай № 8 в София на 24 и 31 октомври

Ремонт променя маршрута на трамвай № 8 в София на 24 и 31 октомври
БТА

За да се осигури придвижването на гражданите, се разкрива временна автобусна линия № 8ТМ

Временна организация на движението се въвежда за трамвайна линия № 8 в столицата на 24 и 31 октомври. Причината за ограниченията са неотложни ремонтни дейности, които ще обхванат и двата релсови коловоза в участъка от кръстовището на бул. „Вардар“ и бул. „Александър Стамболийски“ до обръщателното колело в ж.к. „Люлин 5“. Самите строителни работи на терен ще се извършват от 08:00 до 18:00 ч., но промените в градския транспорт ще влязат в сила още от 04:30 ч. сутринта. 

През този часови диапазон мотрисите по линия № 8 ще се движат по съкратен маршрут от площад „Журналист“ до ж.к. „Западен парк“. Пълното възстановяване на редовното движение по постоянното трасе ще става след 18:00 ч. на двете дати. 

За да се осигури придвижването на гражданите, се разкрива временна автобусна линия № 8ТМ. Автобусите ще потеглят от ж.к. „Люлин 5“ и ще преминават по бул. „Д-р Петър Дертлиев“, бул. „Панчо Владигеров“, бул. „Царица Йоана“, ул. „Булина ливада“, бул. „Александър Стамболийски“ и бул. „Вардар“, след което ще продължават обратно по бул. „Царица Йоана“. Началната и крайната точка на линията ще бъде спирка „Ж.к. Люлин 5“, намираща се в самото трамвайно ухо. 

По маршрута си превозните средства ще спират на всички съществуващи автобусни спирки, както и на трамвайните платформи по бул. „Д-р Петър Дертлиев“. Допълнително ще се обслужват спирките на нощния автобус N1 при кръстовището на бул. „Царица Йоана“ с ул. „Луи Пастьор“, пред бул. „Д-р Петър Дертлиев“ и при метростанция „Вардар“ в посока ж.к. „Люлин“. За улеснение на пътниците се разкриват и две изцяло нови временни спирки, разположени съответно на бул. „Панчо Владигеров“ след бул. „Захари Стоянов“ и на ул. „Булина ливада“ веднага след входа на метростанция „Вардар“. 

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