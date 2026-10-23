Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Венсан Компани е откаран по спешност в болница

Венсан Компани е откаран по спешност в болница
АП/БТА

Треньорът на Байерн се е почувствал зле на клубната база

Старши треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани е бил откаран с линейка в болница, след като се е почувствал зле на тренировъчната база на клуба, съобщава германското издание Bild.

По-рано на базата на баварците е кацнал медицински хеликоптер. Засега обаче няма официално потвърждение дали пристигането му е било пряко свързано със състоянието на белгийския специалист.

Компани от няколко дни се бори с тежка вирусна инфекция, заради която пропусна тренировки и медийни ангажименти. Въпреки здравословните проблеми той води Байерн при равенството 2:2 с Арсенал в Шампионската лига.

Клубът все още не е разкрил подробности за състоянието му и не е ясно дали Компани ще бъде на резервната скамейка при неделното гостуване на Фрайбург в Бундеслигата.

Още по темата

Байерн продаде 6,7% от акциите си за около 250 млн. евро

Байерн продаде 6,7% от акциите си за около 250 млн. евро

Байерн и Арсенал не се победиха, Комо унижи Манчестър Юнайтед

Байерн и Арсенал не се победиха, Комо унижи Манчестър Юнайтед

Нойер остава под въпрос за сблъсъка на Байерн с Арсенал в Шампионската лига

Нойер остава под въпрос за сблъсъка на Байерн с Арсенал в Шампионската лига

The Times: Байерн се разбра с Хари Кейн за нов договор

The Times: Байерн се разбра с Хари Кейн за нов договор

УЕФА прати Георги Кабаков на мач на Байерн в Шампионската лига

УЕФА прати Георги Кабаков на мач на Байерн в Шампионската лига

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Най-важното от спорта на 23.10.2026 година

Най-важното от спорта на 23.10.2026 година

Роналдиньо се завръща на терена на 46 години

Роналдиньо се завръща на терена на 46 години

Кристиано Роналдо стана първият активен спортист с приходи от 2 милиарда долара

Кристиано Роналдо стана първият активен спортист с приходи от 2 милиарда долара

Григор Димитров ще тренира с Карлос Алкарас във Виена

Григор Димитров ще тренира с Карлос Алкарас във Виена

Георги Костадинов: В Европа не сме само за присъствие

Георги Костадинов: В Европа не сме само за присъствие

Водещи

Румен Миланов: Инцидентът с НСО и журналиста Соня Колтуклиева има две страни

Румен Миланов: Инцидентът с НСО и журналиста Соня Колтуклиева има две страни

Най-важното от спорта на 23.10.2026 година

Най-важното от спорта на 23.10.2026 година

  • Преди 15 минути
Италия поиска Израел незабавно да освободи петима арестувани активисти

Италия поиска Израел незабавно да освободи петима арестувани активисти

  • Преди 21 минути
Депутати от ПБ, помогнали на Соня Колтуклиева след падането: Истината трябва да е общовалидна

Депутати от ПБ, помогнали на Соня Колтуклиева след падането: Истината трябва да е общовалидна

Русия и Украйна потвърдиха хуманитарното примирие в Олешки

Русия и Украйна потвърдиха хуманитарното примирие в Олешки

  • Преди 31 минути
Роналдиньо се завръща на терена на 46 години

Роналдиньо се завръща на терена на 46 години

  • Преди 42 минути
Ремонт променя маршрута на трамвай № 8 в София на 24 и 31 октомври

Ремонт променя маршрута на трамвай № 8 в София на 24 и 31 октомври

Димо Дренчев: Гардовете на НСО не са добре обучени

Димо Дренчев: Гардовете на НСО не са добре обучени

Джорджа Мелони: Италия е първа в Европа с план срещу фентанила

Джорджа Мелони: Италия е първа в Европа с план срещу фентанила

  • Преди 53 минути
Венсан Компани е откаран по спешност в болница

Венсан Компани е откаран по спешност в болница

  • Преди 1 час
„Да, България“ към мюсюлманите: Не ставайте заложници на задкулисни сделки преди вота

„Да, България“ към мюсюлманите: Не ставайте заложници на задкулисни сделки преди вота

  • Преди 1 час
Започна протестът пред Съдебната палата в София срещу мигрантската престъпност

Започна протестът пред Съдебната палата в София срещу мигрантската престъпност

Кристиано Роналдо стана първият активен спортист с приходи от 2 милиарда долара

Кристиано Роналдо стана първият активен спортист с приходи от 2 милиарда долара

  • Преди 1 час
Тръмп обеща да уреди проблемите на Украйна със „Старлинк“

Тръмп обеща да уреди проблемите на Украйна със „Старлинк“

  • Преди 1 час
ДБ: Ние първи поискахме оставката на Михаела Доцова и на Емил Тонев

ДБ: Ние първи поискахме оставката на Михаела Доцова и на Емил Тонев