Венсан Компани е откаран по спешност в болница

Старши треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани е бил откаран с линейка в болница, след като се е почувствал зле на тренировъчната база на клуба, съобщава германското издание Bild.

По-рано на базата на баварците е кацнал медицински хеликоптер. Засега обаче няма официално потвърждение дали пристигането му е било пряко свързано със състоянието на белгийския специалист.

Компани от няколко дни се бори с тежка вирусна инфекция, заради която пропусна тренировки и медийни ангажименти. Въпреки здравословните проблеми той води Байерн при равенството 2:2 с Арсенал в Шампионската лига.

Клубът все още не е разкрил подробности за състоянието му и не е ясно дали Компани ще бъде на резервната скамейка при неделното гостуване на Фрайбург в Бундеслигата.