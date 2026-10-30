Имунизационната кампания е затруднена заради забавени доставки и недостиг на противогрипни ваксини

Противогрипните ваксини все още не са достигнали до всички общопрактикуващи лекари в страната, купуването им от аптеките също е трудно.

Част от доставките закъсняха, а процесът по разпределението продължава. Според председателя на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари доц. д-р Любомир Киров проблемът трябва да бъде решен с по-гъвкави правила, които да позволяват преразпределяне на неизползваните дози между лекарите.

Въпреки забавянето, част от ваксините вече са доставени, но ситуацията в страната остава неравномерна. Докато някои лични лекари са получили количества, други все още чакат.

"Те закъсняха и закъсняват. Една част, доколкото е известно, са вече тук и е започнал процесът по разпределяне. Но има места в България, където все още няма нищо доставено до колегите. Има други, където частично е доставено. Тоест някакъв процес тече, който кога ще приключи, не можем да кажем“, каза д-р Киров пред БНТ.

От здравното министерство казват, че доставките продължават поетапно. Очаква се в страната да пристигнат и останалите количества по двете национални програми за безплатна имунизация на деца и хора над 65 години.

Според Киров обаче е важно да се намери решение, което да позволи по-ефективното използване на наличните ваксини.

Лекарите от години настояват за възможност неизползваните дози от един кабинет да бъдат предоставяни на друг, където има по-голям интерес.