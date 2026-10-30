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Мемфис разби Портланд за пета поредна победа в НБА

Мемфис разби Портланд за пета поредна победа в НБА
AP/БТА

Атланта надви Кливланд, Ню Орлиънс се справи със Сакраменто

Камерън Буузър завърши с трипъл-дабъл за победата на Мемфис Гризлис със 124:103 като гост над Портланд Трейлблейзърс в мач от редовния сезон на НБА. Новобранецът завърши с 18 точки за успеха на "гризлитата", а към тях добави 11 борби и 12 асистенции. 

Айзея Стюърт реализира 18 точки за победителите, а Седрик Коуърд завърши със 17. 

За Портланд Дени Авдия завърши с 24 точки, 9 борби и 7 асистенции. Джа Морант реализира 14 точки срещу бившия си отбор. 

Мемфис продължава отличното си представяне от началото на сезона и записа пета победа в пет мача. За Портланд това беше първа загуба в четири двубоя до момента. 

В друг мач от тази нощ Атланта Хоукс се наложи над Кливланд Кавалиърс със 114:111 у дома. Ониека Оконгву вкара 29 точки за "ястребите", а към тях добави 12 борби. Никейл Алекзандър-Уокър добави още 25 точки за победителите. Джеймс Хардън беше най-резултатен за Кливланд с 24 точки. 

Ню Орлиънс Пеликанс победи Сакраменто Кингс със 132:120 у дома. Джеремая Фърс завърши с дабъл-дабъл за "пеликаните". Гардът вкара 22 точки и направи 13 асистенции. С 22 точки завърши и Зайън Уилямсън. За Сакраменто Дариъс Акъф беше най-резултатен с 34 точки, а към тях добави и 14 асистенции. 

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