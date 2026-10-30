Фиорентина и Аталанта не излъчиха победител в голово шоу

Фиорентина и Аталанта завършиха наравно 2:2 в последен мач от 9-ия кръг на Серия А.

Шарл де Кетеларе откри резултата в 41-ата минута след асистенция на Никола Залевски, но Алиу Нджие изравни осем минути след началото на второто полувреме.

Малко след изтичане на час игра Жоао Марио направи резултата 2:1 в полза на домакините, а Залевски фиксира крайното 2:2 в 74-ата минута с удар в близкия ъгъл на вратаря Давид де Хеа.

"Виолетовите", които са без победа у дома в Серия А в осем поредни двубоя, имат само 5 точки на 18-та позиция в класирането.

Аталанта заема 12-то място с 11 пункта.