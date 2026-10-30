Адвокат: „Не искаме името на Милен Цветков да се използва за политика“
Надежда Ковачева уточни, че близките на загиналия журналист не желаят името му да бъде използвано за политически цели
Адвокатът на семейството на Милен Цветков Надежда Ковачева заяви, че е против опитите случаят с предсрочното условно освобождаване на Кристиан Николов да бъде политизиран.
Тя каза пред БТВ, че близките на загиналия журналист не желаят името му да бъде използвано за политически цели, както и да се правят опити законът да бъде променян заради конкретен случай.
Коментарът ѝ бе направен след решението на Софийския градски съд да уважи молбата на Николов за предсрочно условно освобождаване. Прокуратурата обяви, че ще обжалва определението, а началникът на Софийския затвор също депозира частна жалба срещу решението.
Ковачева уточни, че дъщерята на Милен Цветков – Калина Цветкова, и майка ѝ Дана Начева не са страна в производството по предсрочното освобождаване и не са запознати с материалите по него. Позицията им е формирана въз основа на публично разпространената информация.
Адвокатът коментира и дейността на сдружението „Ангели на пътя“, като посочи, че в него има разделение и част от членовете са се отделили, за да се политизират. По думите ѝ близките на Милен Цветков не приемат името и образът му да бъдат използвани в подобни инициативи.
Адвокатът коментира съдебния процес срещу Кристиан Николов, който беше осъден за катастрофата, при която загина журналистът. По думите ѝ семейството на Цветков не е поставяло като основна цел постигането на възможно най-тежкото наказание, а е искало да бъде установена правилната правна квалификация на престъплението.
Ковачева припомни, че защитата на частното обвинение е настоявала да бъде доказан евентуален умисъл при извършването на деянието. Върховният касационен съд прие по-тежката правна квалификация, но наказанието не беше увеличено заради процесуалните ограничения пред тази инстанция и отчетените многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства.
Тя отбеляза, че делото е приключило сравнително бързо в сравнение с други подобни производства.
По повод предсрочното освобождаване на Николов Ковачева постави въпроса за обективността на оценките за поправяне на осъдените и риска от извършване на ново престъпление.
Тя изрази мнение, че оценката на риска от рецидив трябва да се прави от независими външни психолози, а не само от служители на затвора.
„Едно от най-важните доказателства в тези производства е така нареченият риск – възможността човекът да повтори това деяние или друго престъпление. Ние сме категорични, че външни психолози следва да оценяват това“, заяви адвокатът.