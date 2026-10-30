Адвокат: „Не искаме името на Милен Цветков да се използва за политика“

Адвокатът на семейството на Милен Цветков Надежда Ковачева заяви, че е против опитите случаят с предсрочното условно освобождаване на Кристиан Николов да бъде политизиран.

Тя каза пред БТВ, че близките на загиналия журналист не желаят името му да бъде използвано за политически цели, както и да се правят опити законът да бъде променян заради конкретен случай.

Коментарът ѝ бе направен след решението на Софийския градски съд да уважи молбата на Николов за предсрочно условно освобождаване. Прокуратурата обяви, че ще обжалва определението, а началникът на Софийския затвор също депозира частна жалба срещу решението.

Ковачева уточни, че дъщерята на Милен Цветков – Калина Цветкова, и майка ѝ Дана Начева не са страна в производството по предсрочното освобождаване и не са запознати с материалите по него. Позицията им е формирана въз основа на публично разпространената информация.

Адвокатът коментира и дейността на сдружението „Ангели на пътя“, като посочи, че в него има разделение и част от членовете са се отделили, за да се политизират. По думите ѝ близките на Милен Цветков не приемат името и образът му да бъдат използвани в подобни инициативи.

Адвокатът коментира съдебния процес срещу Кристиан Николов, който беше осъден за катастрофата, при която загина журналистът. По думите ѝ семейството на Цветков не е поставяло като основна цел постигането на възможно най-тежкото наказание, а е искало да бъде установена правилната правна квалификация на престъплението.

Ковачева припомни, че защитата на частното обвинение е настоявала да бъде доказан евентуален умисъл при извършването на деянието. Върховният касационен съд прие по-тежката правна квалификация, но наказанието не беше увеличено заради процесуалните ограничения пред тази инстанция и отчетените многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства.

Тя отбеляза, че делото е приключило сравнително бързо в сравнение с други подобни производства.

По повод предсрочното освобождаване на Николов Ковачева постави въпроса за обективността на оценките за поправяне на осъдените и риска от извършване на ново престъпление.

Тя изрази мнение, че оценката на риска от рецидив трябва да се прави от независими външни психолози, а не само от служители на затвора.

„Едно от най-важните доказателства в тези производства е така нареченият риск – възможността човекът да повтори това деяние или друго престъпление. Ние сме категорични, че външни психолози следва да оценяват това“, заяви адвокатът.