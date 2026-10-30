Британското разузнаване не може да открие хиляди устройства, които може да съдържат строго секретна информация

Британската разузнавателна служба GCHQ не може да установи местонахождението на хиляди устройства за съхранение на данни, част от които може да съдържат чувствителна и класифицирана информация. Това става ясно от доклад на независимия надзорен орган, който следи за законосъобразното използване на правомощията за наблюдение от британските служби за сигурност.

Според документа, публикуван в четвъртък от Службата на комисаря по разследващите правомощия (IPCO), значителен брой USB памети, твърди дискове и карти с памет не могат да бъдат проследени.

Надзорният орган предупреждава, че част от устройствата може да съдържат информация, събрана чрез специални разузнавателни средства.

Хиляди устройства остават с неизвестно местонахождение

Комисарят по разследващите правомощия Брайън Левесън отправи остри критики към GCHQ заради продължаващата невъзможност да бъде установено какво се е случило с устройствата.

„GCHQ все още не може да ми каже какво се е случило с преносимите носители, които може да съдържат чувствителни данни, години след като за първи път повдигнах този въпрос“, заяви той.

Според Левесън устройствата може да съдържат информация, събрана съгласно британския Закон за разследващите правомощия от 2016 г.

Този закон регламентира използването на средства за наблюдение и прихващане на комуникации от службите за сигурност.

Потенциално засегнатите данни включват електронни писма, текстови съобщения, телефонни разговори, както и информация, извлечена от компютри и мобилни телефони.

Надзорният орган изразява сериозно безпокойство

В доклада се посочва, че според настоящите оценки на GCHQ броят на устройствата с неустановено местонахождение достига няколко хиляди.

Службата продължава проверките, за да определи колко от тях действително са изгубени.

„Оставаме силно обезпокоени от този проблем и сме разочаровани от времето, което отне на GCHQ да го разследва“, се посочва в документа.

Надзорният орган подчертава, че въпросът е бил поставен пред разузнавателната служба преди години, но все още няма окончателна яснота за съдбата на устройствата.

Възможно е част от информацията да е строго секретна

Проблемът не е нов за британските служби за сигурност.

Още миналата година IPCO разкри, че както GCHQ, така и вътрешната разузнавателна служба MI5 не могат да открият значителен брой устройства за съхранение на информация.

Според тогавашните констатации част от носителите потенциално са съдържали материали с гриф „TOP SECRET“ („Строго секретно“) — едно от най-високите нива на класификация на информацията.

Новият доклад показва, че въпреки предприетите мерки проблемът с проследяването на устройствата в GCHQ все още не е напълно изяснен.

GCHQ призна пропуски в системата за контрол

В официална позиция говорител на британската разузнавателна служба призна, че предишната система за управление на преносимите носители не е била достатъчно надеждна.

„Нашата система за управление на преносимите носители преди не беше достатъчно стабилна, за да проследява ефективно устройствата, регистрирани за използване“, заявиха от GCHQ.

От службата признават и недостатъците в данните, генерирани от системата, като уверяват, че са предприети действия по всички препоръки на надзорния орган.

„Осъзнаваме значението на сигурността на преносимите носители в нашите системи и разполагаме с редица мерки за ограничаване на рисковете“, посочват още от разузнаването.

Според GCHQ констатациите в доклада са разгледани подробно и са предприети всички необходими коригиращи действия.

Въпреки тези уверения остава неизяснено колко от устройствата действително са изгубени, каква информация се съхранява на тях и дали чувствителни данни са попаднали в чужди ръце.