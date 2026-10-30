Окончателни резултати от вота в Израел: Лагерът на Нетаняху печели изборите, но без мнозинство

Лагерът на израелския премиер Бенямин Нетанхяу печели изборите в Израел, но с много по-малък резултат от необходимия, за да запази мнозинството си в Кнесета. Това показват окончателните резултати от парламентарните избори, публикувани тази нощ, предаде Франс прес.

Дясната и крайнодясна коалиция на Нетаняху спечели 53 места в 120-местния Кнесет, а партията на премиера “Ликуд” остава най-голямата партия с 27 места.

Опозиционният блок, воден от центриста Гади Айзенкот печели 48 места.

Резултатите показват и пробива на двете арабски листи - Раам и Обединената листа, които заедно получават 19 места и се очертават като значим фактор, предава БТА.

Междувременно вчера тези партии бяха обвинени в изборни измами от блока на Нетаняху. Официални лица съобщиха, че тези партии са получили финансиране от Катар, за да купуват гласове.

Арабските партии, както и Катар отхвърлиха тези обвинения, а Айзенкот обвини Нетаняху, че се опитва да “делегитимира резултатите” от вота.

Службата за вътрешна сигурност (“Шин Бет”) заяви, че разследва предполагаеми нарушения, въпреки че посочи, че разследването няма за цел да “инкриминира цяла общност, която е гласувала демократично и законно”.

Окончателните резултати ще бъдат официално изпратени на президента Ицхак Херцог в сряда, който след това ще започне процес на консултации с лидерите на партиите, представени в следващия Кнесет, преди да възложи на един от тях да се опита да сформира правителство, уточни Избирателната комисия.

Липсата на мнозинство на този етап затруднява преговорите, които могат да продължат със седмици.

Ако тези усилия не успеят, в страната могат да бъдат произведени нови избори, както се е случвало няколко пъти досега.