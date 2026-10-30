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Атакуван бе танкер в Ормузкия проток

Атакуван бе танкер в Ормузкия проток

Не е ясно кой стои зад атаката

Машинното отделение на танкер, плаващ в Ормузкия проток, се възпламени, след като към корпуса на кораба бяха прикрепени две взривни устройства с помощта на малък плавателен съд, предаде Ройтерс, като се позова на Британската организация за морски търговски операции (UKMTO).

Пожарът е потушен. Екипажът е в безопасност и танкерът продължава курса си към следващото пристанище, пише в изявлението.

Инцидентът е станал на 25 морски мили североизточно от оманския град Хасаб.

Не е ясно кой стои зад атаката.

Корабите, преминаващи през Ормузкия проток, редовно са атакувани, след като на 28 февруари започна израелско-американската офанзива срещу Иран.

Иран атакува плавателни съдове, за които твърди, че нарушават въведените от него ограничения за преминаване през стратегическия морски път. Така Ислямската република се стреми да установи контрол върху протока, през който минават около 20% от международните доставки на петрол и втечнен газ, и да окаже натиск върху САЩ, отбелязва Ройтерс.

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