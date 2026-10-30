Роналдо избухна с хеттрик и е само на 15 гола от голямата си цел

Легендата Кристиано Роналдо се доближи до кота 1 000 в голмайсторската си сметка. Португалският нападател реализира хеттрик при победата на Ал-Насър над Ал-Холуд с 5:3 в първенството на Саудитска Арабия. Така нападателят вече има 985 попадение и е все по-близо до голямата си цел.

Неговият сънародник Жоао Феликс също изигра много силен мач, като се отличи с четири асистенции, подавайки за два от головете на Роналдо.

Ал-Насър е с 28 точки и дели първото място във временното класиране с Ал-Кадисия, който е и с мач повече. Трети е Ал-Хилал, но отборът на Симоне Индзаги предстои да изиграе своя двубой от 11-ия кръг.

Роналдо се разписа след 10 минути игра, но голът му беше отменен заради засада. Шест по-късно Жулиен Домингеш изведе гостите напред в резултата.

В 24-ата минута Ал-Насър изравни, след като Жоао Феликс пусна извеждащ пас към Анжело Габриел и бразилецът изравни. В 38-ата минута домакините направиха пълен обрат след гол на Садио Мане. В добавеното време на първата част Лоик Есомба се разписа за 2:2.

В 66-ата минута Кристиано Роналдо даде аванс на своя тим с първия си гол за вечерта. Шест минути след това нападателят беше точен за втори път за 4:2. В 81-ата минута португалецът оформи своя хеттрик след асистенция на Мане.

Крайния резултат оформи Жулиен Домингеш от дузпа в последните минути на срещата.