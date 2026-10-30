Инж. Стайко Топалов: "Едно пристанище ще изчезне", ако дрон дойде до брега

"Нека политиците да спрат да успокояват хората. Ако имаха способности, щяха да ги приложат. Ако дрон стигне до брега, ако има 200 кг взрив - буквално едно пристанище ще изчезне". Това каза в пред НОВА президентът на Международната асоциация за противодействие на дронове инж. Стайко Топалов.

Според него страната ни може да защити корабите дори и в изключителната икономическа зона.

"Как защитаваме хората? Ние живеем в 21 век. Тези убийства и войни са недопустими. Ако може да се предотврати такова нещо, дори и в международни води, трябва да се вземат мерки", каза той, като даде пример с Прибалтика.

Инж. Топалов коментира последната атака с дрон в икономическата зона на България, като посочи, че всички данни водят до прецизна руска технология.

"Изпратихме на нашите експерти, които работят в Прибалтика, Англия и Естония и те са категорични, че това е на 99% руски дрон, който е модифициран", каза експертът.

Според него най-вероятно дронът има сателитна връзка.

Всяка комуникация може да бъде прекъсната или нарушена, каза инж. Топалов.