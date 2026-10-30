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Инж. Стайко Топалов: "Едно пристанище ще изчезне", ако дрон дойде до брега

Инж. Стайко Топалов: "Едно пристанище ще изчезне", ако дрон дойде до брега
БТА

Според него страната ни може да защити корабите дори и в изключителната икономическа зона

"Нека политиците да спрат да успокояват хората. Ако имаха способности, щяха да ги приложат. Ако дрон стигне до брега, ако има 200 кг взрив - буквално едно пристанище ще изчезне". Това каза в пред НОВА президентът на Международната асоциация за противодействие на дронове инж. Стайко Топалов.

Според него страната ни може да защити корабите дори и в изключителната икономическа зона

"Как защитаваме хората? Ние живеем в 21 век. Тези убийства и войни са недопустими. Ако може да се предотврати такова нещо, дори и в международни води, трябва да се вземат мерки", каза той, като даде  пример с Прибалтика.

Инж. Топалов коментира последната атака с дрон в икономическата зона на България, като посочи, че всички данни водят до прецизна руска технология.

"Изпратихме на нашите експерти, които работят в Прибалтика, Англия и Естония и те са категорични, че това е на 99% руски дрон, който е модифициран", каза експертът. 

Според него най-вероятно дронът има сателитна връзка.

Всяка комуникация може да бъде прекъсната или нарушена, каза инж. Топалов.

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