Витанов: Ако Гюров стане президент, няма да има нов Висш съдебен съвет

Ако Гюров стане президент, няма да има нов Висш съдебен съвет, защото ще бъде торпилиран. Това заяви заяви пред НОВА председателят на парламентарната група (ПГ) на „Прогресивна България“ Петър Витанов.

Изключително важна е съдебната реформа. Предстои избирането на Висш съдебен съвет, каза Витанов.

Залогът е ВСС, това е изключително лошо, добави той.

По думите му има разбирателство между ПП и ДПС-Ново начало и ДПС-Ново начало е мобилизирано в подкрепа на Гюров.

"Първо нека да се види отношението на Гюров към арестите на кметове от ДПС, вижте отношението на Асен Василев", каза Витанов.

Имаме неявна, скрита, но много активна подкрепа от страна на ДПС-Ново начало в подкрепа на Гюров, добави Витанов.