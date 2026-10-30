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Исторически хакерски криптоудар: Засегнати са криптоактиви за 6,3 млрд. долара

Исторически хакерски криптоудар: Засегнати са криптоактиви за 6,3 млрд. долара

Най-голямата борса за криптовалути в света – Binance, съобщи, че криптоактиви на стойност 6,3 млрд. долара са били засегнати от мащабна хакерска атака, която може да се окаже най-голямата в историята на сектора

Най-голямата борса за криптовалути в света – Binance, съобщи, че криптоактиви на стойност 6,3 млрд. долара са били засегнати от мащабна хакерска атака, която може да се окаже най-голямата в историята на сектора. Компанията увери, че ще покрие всички загуби, а близо половината от засегнатите средства вече са замразени със съдействието на други платформи, съобщава BBC.

Според първоначалната информация пробивът може да е започнал от компрометиран лаптоп на инженер, което е позволило на нападателите да извършат неоторизирани тегления на криптоактиви.

Компанията работи съвместно с правоохранителните органи за установяване на извършителите.

Подозренията водят към Северна Корея

Две компании, специализирани в анализ на трансакции с криптовалути, свързват атаката със севернокорейската хакерска група TraderTraitor.

Според TRM Labs редица характеристики на пробива наподобяват предишни кибератаки, приписвани на Северна Корея, включително кражбата на 1,5 млрд. долара от криптоборсата Bybit през 2025 г.

Ръководителят на глобалната политика в TRM Labs Ари Редборд определи случилото се като повратен момент за криптоиндустрията.

По думите му мащабът на атаката е безпрецедентен, а извършителите все още контролират огромно количество откраднати активи.

Компанията Chainalysis също заяви, че има висока степен на увереност за връзката на севернокорейската група с атаката.

От Binance не потвърдиха пряко предполагаемото участие на Северна Корея.

„Работим в тясно сътрудничество с правоохранителните органи, за да установим самоличността на престъпниците и да ги изправим пред правосъдието“, заявиха от компанията.

Замразени са активи за милиарди долари

След установяването на пробива редица големи компании от криптосектора предприеха действия за блокиране на средства, свързани с атаката.

Tether и Circle съобщиха, че са замразили общо около 2,4 млрд. долара.

Главният изпълнителен директор на Circle Джеръми Алер заяви, че компанията е блокирала над 800 млн. долара, свързани с инцидента.

От своя страна ръководителят на Tether Паоло Ардоино потвърди замразяването на приблизително 1,6 млрд. долара.

Съдействие е оказала и World Liberty Financial – криптокомпания, свързана с американския президент Доналд Тръмп и неговото семейство.

Binance временно спря тегленията

Съизпълнителният директор на Binance И Хъ благодари на компаниите, помогнали за блокирането на откраднатите активи.

Тя обяви, че тегленията от платформата временно са преустановени до потвърждаване на сигурността на системите.

„Безопасността е на първо място. Тегленията остават спрени, докато не се уверим, че средата е сигурна“, заяви тя.

Атаката засяга международната платформа Binance.com. От Binance.US, която обслужва американски потребители, уточниха, че дейността ѝ не е засегната.

Конкурентната борса Coinbase също съобщи, че не е пострадала от инцидента, но следи развитието на ситуацията.

Биткойнът поевтиня с над 4%

Новината за мащабния пробив предизвика сътресения на пазара на криптовалути.

Биткойнът загуби над 4% от стойността си, а други водещи криптовалути, включително Ethereum и Solana, също отчетоха значителни спадове.

Binance е основана през 2017 г. в Китай и има над 300 милиона регистрирани потребители по света.

Компанията от години е обект на регулаторни проверки в различни държави. През 2024 г. тя съобщи, че съхранява клиентски активи на стойност над 160 млрд. долара.

Ако мащабът на настоящата атака бъде окончателно потвърден, тя ще надмине многократно досегашния рекорд за най-голяма кражба на криптовалути, поставен при пробива в Bybit през 2025 г.

Въпреки замразяването на значителна част от засегнатите средства, проследяването и възстановяването на останалите активи продължава.

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