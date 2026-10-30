Андриан Краев с първи трофей в Апоел Тел Авив след зрелище срещу градския съперник

Българският национал Андриан Краев спечели първия си трофей с Апоел Тел Авив. Неговият отбор победи с 3:2 Макаби Тел Авив във финала на Тото къп. Родният полузащитник игра малко над половин час.

Краев започна срещата на пейката и се появи в игра в 60-ата минута на мястото на Ел Ям Канцеполски.

Апоел поведе в 18-ата минута с гол на Роуи Алкукин. Второто попадение в срещата падна едва в 78-ата минута от дузпа. Точен беше Омри Алтам, който удвои преднината на "червените".

В 83-ата минута Даниел Дапа направи преднината на своя отбор класическа.

Дор Перец върна два гола в 89-ата и първата минута на добавеното време, но до изравняване не се стигна и Апоел грабна трофея.