Подготвят секциите за балотажа

Започна доставянето на изборните книжа и материали за предстоящия балотаж.

Въпреки че гласуването отново ще бъде машинно, във всяка секция ще има и хартиени бюлетини.

Те ще могат да бъдат използвани в случай на технически проблем или отказ на машината.

В събота ще бъде ден за размисъл, в който агитацията е забранена.

Изборният ден в неделя ще започне в 7:00 часа сутринта, а избирателните секции ще посрещат гласоподавателите до 20:00 часа, освен ако пред тях все още има чакащи да упражнят правото си на глас.