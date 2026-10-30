„Уол Стрийт Джърнъл“: Украйна е прекратила ударите срещу руски рафинерии след натиск от Доналд Тръмп

Украинските въоръжени сили са прекратили ударите си срещу руски нефтопреработвателни заводи след натиск от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп, пише в. „Уол Стрийт Джърнъл“.

В средата на октомври на украинските подразделения, извършващи удари от голямо разстояние, било съобщено, че на практика се спира кампанията срещу рафинериите, след като започналите мисии бъдат завършени, отбелязва изданието.

Очаква се неофициалното преустановяване да продължи след междинните избори в САЩ и вероятно до по-късно през ноември.

Вчера Русия засили атаките си срещу украинската енергийна и гражданска инфраструктура. През изминамия ден при руски удари в Украйна загинаха 19 цивилни.