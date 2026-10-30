Новини
Търси
Подкаст
Свят

„Уол Стрийт Джърнъл“: Украйна е прекратила ударите срещу руски рафинерии след натиск от Доналд Тръмп

„Уол Стрийт Джърнъл“: Украйна е прекратила ударите срещу руски рафинерии след натиск от Доналд Тръмп
AP/БТА

Очаква се неофициалното преустановяване да продължи след междинните избори в САЩ

Украинските въоръжени сили са прекратили ударите си срещу руски нефтопреработвателни заводи след натиск от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп, пише в. „Уол Стрийт Джърнъл“.

В средата на октомври на украинските подразделения, извършващи удари от голямо разстояние, било съобщено, че на практика се спира кампанията срещу рафинериите, след като започналите мисии бъдат завършени, отбелязва изданието.

Очаква се неофициалното преустановяване да продължи след междинните избори в САЩ и вероятно до по-късно през ноември.

Вчера Русия засили атаките си срещу украинската енергийна и гражданска инфраструктура. През изминамия ден при руски удари в Украйна загинаха 19 цивилни.

Още по темата

ЕК призова за използване на 21,3 млрд. евро за отбрана и Украйна

ЕК призова за използване на 21,3 млрд. евро за отбрана и Украйна

Турция плаши Русия и Украйна със съд заради атаките в Черно море

Турция плаши Русия и Украйна със съд заради атаките в Черно море

Мелания Тръмп обяви разширяване на примирието между Украйна и Русия

Мелания Тръмп обяви разширяване на примирието между Украйна и Русия

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Британското разузнаване не може да открие хиляди устройства, които може да съдържат строго секретна информация

Британското разузнаване не може да открие хиляди устройства, които може да съдържат строго секретна информация

Мерц: ЕС трябва да защити свободната търговия и да предложи алтернатива на глобалните икономически ограничения

Мерц: ЕС трябва да защити свободната търговия и да предложи алтернатива на глобалните икономически ограничения

Пентагонът призова европейски държави да смекчат изказванията си за заплахата от Русия

Пентагонът призова европейски държави да смекчат изказванията си за заплахата от Русия

Окончателни резултати от вота в Израел: Лагерът на Нетаняху печели изборите, но без мнозинство

Окончателни резултати от вота в Израел: Лагерът на Нетаняху печели изборите, но без мнозинство

Атакуван бе танкер в Ормузкия проток

Атакуван бе танкер в Ормузкия проток

Водещи

Британското разузнаване не може да открие хиляди устройства, които може да съдържат строго секретна информация

Британското разузнаване не може да открие хиляди устройства, които може да съдържат строго секретна информация

  • Преди 1 минута
Над 500 фенове на Славия на откриването на "Армията"

Над 500 фенове на Славия на откриването на "Армията"

  • Преди 8 минути
Имунизационната кампания е затруднена заради забавени доставки и недостиг на противогрипни ваксини

Имунизационната кампания е затруднена заради забавени доставки и недостиг на противогрипни ваксини

Мерц: ЕС трябва да защити свободната търговия и да предложи алтернатива на глобалните икономически ограничения

Мерц: ЕС трябва да защити свободната търговия и да предложи алтернатива на глобалните икономически ограничения

  • Преди 21 минути
3 милиона евро са разходите на ЦИК за двата тура на президентските избори

3 милиона евро са разходите на ЦИК за двата тура на президентските избори

Мемфис разби Портланд за пета поредна победа в НБА

Мемфис разби Портланд за пета поредна победа в НБА

  • Преди 32 минути
Над 30 хиляди повиквания са регистрирани на телефон 112 за седмица

Над 30 хиляди повиквания са регистрирани на телефон 112 за седмица

  • Преди 39 минути
Почина легендарният актьор Патрик Стюарт, познат от „Стар Трек“ и „Х-Мен“

Почина легендарният актьор Патрик Стюарт, познат от „Стар Трек“ и „Х-Мен“

  • Преди 43 минути
Адвокат: „Не искаме името на Милен Цветков да се използва за политика“

Адвокат: „Не искаме името на Милен Цветков да се използва за политика“

Черна статистика: 410 загинали по пътищата от началото на годината

Черна статистика: 410 загинали по пътищата от началото на годината

  • Преди 53 минути
Сестри Стоеви се класираха за четвъртфиналите на силен турнир в Германия

Сестри Стоеви се класираха за четвъртфиналите на силен турнир в Германия

  • Преди 54 минути
След потъването на контейнеровоза: Мицотакис иска спешно осигуряване на мир в Черно море

След потъването на контейнеровоза: Мицотакис иска спешно осигуряване на мир в Черно море

  • Преди 56 минути
43 пожара са угасени за денонощие

43 пожара са угасени за денонощие

  • Преди 58 минути
Витанов: Ако Гюров стане президент, няма да има нов Висш съдебен съвет

Витанов: Ако Гюров стане президент, няма да има нов Висш съдебен съвет

Исторически хакерски криптоудар: Засегнати са криптоактиви за 6,3 млрд. долара

Исторически хакерски криптоудар: Засегнати са криптоактиви за 6,3 млрд. долара

  • Преди 1 час