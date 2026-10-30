Джокович отпадна в Базел и намали драстично шансовете си за Торино

Германският тенисист Ян-Ленард Щруф постигна една от най-големите победи в своята кариера, след като победи Новак Джокович с 6:7(4), 7:5, 7:6(5) на осминафиналите на турнира Swiss Indoors в Базел. Двубоят продължи два часа и 36 минути.

Щруф записа 27 аса и спаси всичките шест точки за пробив, пред които беше изправен. Преди тази среща Джокович беше спечелил всички осем двубоя между двамата, като в тях беше загубил само един сет.

На четвъртфиналите германецът ще се изправи срещу португалеца Нуно Боржеш.

Загубата е сериозен удар по надеждите на Джокович да се класира за финалния турнир на ATP в Торино. По-рано в четвъртък испанецът Рафаел Ходар, който заема деветото място в годишната надпревара за класиране в Торино, също отпадна. Това даваше възможност на Джокович да го изпревари, ако спечели титлата в Базел.

След поражението от Щруф обаче Джокович изостава с 319 точки от Ходар. До финалния турнир остава да се изиграе единствено надпреварата от сериите "Мастърс" в Париж.