Джокович се завръща в Базел след 15 години

Новак Джокович ще участва на турнира от сериите АТП 500 в Базел, съобщиха организаторите на надпреварата. 39-годишният сърбин получи „уайлд кард“ за основната схема.

Това ще бъде първата поява на Джокович в швейцарския град от 15 години. Бившият номер 1 в света е играл три пъти в турнира и има отлични резултати.

Сърбинът спечели титлата през 2009 година, когато победи Роджър Федерер във финала. През 2010-а отново достигна до мача за трофея, а при последното си участие през 2011 година стигна до полуфиналите.

Джокович пристига в Базел в силна форма, след като на 6 октомври триумфира в Пекин. На финала в китайската столица той победи австралиеца Алекс де Минор.

Турнирът в Базел ще се проведе от 26 октомври до 1 ноември, а присъствието на 24-кратния шампион от Големия шлем се очаква да бъде една от големите атракции в надпреварата.