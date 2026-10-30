Отново пияни зад волана: Двама шофьори в Дупница влизат в затвора

Двама шофьори, вече осъждани за управление на автомобил след употреба на алкохол, получиха ефективни присъди от Районния съд в Дупница. И в двата случая магистратите постановиха лишаване от свобода и привеждане в изпълнение на предишни условни наказания.

При първия случай 35-годишен мъж е осъден на осем месеца затвор, след като е установено, че е управлявал автомобил с 2,23 промила алкохол в кръвта.

Нарушението е извършено на 15 май 2026 г. около 11:55 часа в Дупница, когато подсъдимият е шофирал лек автомобил "Фиат" след употреба на алкохол.

Мъжът вече е бил осъждан за идентично престъпление. Заради новото нарушение съдът е постановил да бъде приведена в изпълнение и предишната му условна присъда от шест месеца лишаване от свобода.

Освен ефективното наказание на подсъдимия е наложена глоба от 1022,58 евро, както и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от една година и осем месеца.

Той ще трябва да заплати на държавата и 280 евро, представляващи стойността на автомобила "Фиат", използван при извършването на престъплението.

В отделен случай Районният съд в Дупница е постановил ефективна присъда и срещу друг мъж от общината, който е управлявал автомобил с 1,08 промила алкохол, след като вече е бил осъждан за същото престъпление.

Нарушението е извършено на 7 май 2025 г. около 07:33 часа на улица "Орлинска" в Дупница. Тогава мъжът е управлявал собствения си автомобил "Деу".

За това престъпление съдът му е наложил четири месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим.

Поради повторното нарушение магистратите са привели в изпълнение и предишното му условно наказание от пет месеца затвор, наложено през 2023 година.

Така и двамата осъдени ще трябва да изтърпят ефективно както новите си наказания, така и приведените в изпълнение предишни условни присъди.