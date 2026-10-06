Пиян 15-годишен подкара кола и се заби в стълб

15-годишен тийнейджър подкара кола и катастрофира в Старозагорско, съобщиха от полицията.

На 5 октомври в село Горно Черковище младежът е загубил контрол и се е забил в стълб.

Пострадал е водачът и двама пътници в колата - момчета на 19 и 15 години.