Пиян 15-годишен подкара кола и се заби в стълб
При катастрофата са пострадали водачът и двама пътници
15-годишен тийнейджър подкара кола и катастрофира в Старозагорско, съобщиха от полицията.
На 5 октомври в село Горно Черковище младежът е загубил контрол и се е забил в стълб.
Пострадал е водачът и двама пътници в колата - момчета на 19 и 15 години.
Водачът и 15-годишният пътник са настанени в болница в Стара Загора - без опасност за живота.
19-годишният пътник е настанен в болница в Казанлък - без опасност за живота.
Тестът на шофьора за алкохол е отчел 0,53 промила.