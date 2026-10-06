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Пиян 15-годишен подкара кола и се заби в стълб

Пиян 15-годишен подкара кола и се заби в стълб
БТА

При катастрофата са пострадали водачът и двама пътници

15-годишен тийнейджър подкара кола и катастрофира в Старозагорско, съобщиха от полицията.

На 5 октомври в село Горно Черковище младежът е загубил контрол и се е забил в стълб.

Пострадал е водачът и двама пътници в колата - момчета на 19 и 15 години.

Водачът и 15-годишният пътник са настанени в болница в Стара Загора - без опасност за живота.

19-годишният пътник е настанен в болница в Казанлък - без опасност за живота.

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