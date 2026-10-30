Министър Стоянов и новият посланик на Канада обсъдиха създаването на училище за авиационна подготовка в България

Министърът на отбраната Димитър Стоянов и новоназначеният посланик на Канада за България Кевин Рекс обсъдиха създаването на училище за авиационна подготовка в България, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Посланикът на Канада е със седалище в Букурещ.

Инициативата е на канадската страна и предвижда изграждането на център за обучение на пилоти, включително за нуждите на Военновъздушните сили.

Димитър Стоянов заяви подкрепата на Министерството на отбраната към проекта. По думите му, в редиците на Българската армия има добре подготвени пилоти, който биха могли да подпомагат обучителния процес. Реализирането на проекта би създало нови възможности за развитие на авиационната подготовка в България и за задълбочаване на сътрудничеството с канадската отбранителна индустрия.

Двамата обсъдиха възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество в областта на отбраната. Министър Стоянов пожела на посланик Рекс успех в бъдещата му дейност и подчерта, че традиционно добрите отношения между България и Канада създават стабилна основа за развитие на партньорството.

„Придобиването на бойните машини „Страйкър“ е третият най-голям проект за модернизация на Българската армия и за нас е изключително важно да се ускорят доставките на новата техника", заяви министър Стоянов.

Той постави въпроса за изграждането на център за поддръжка на „Страйкър“ в България.

„Имаме експертен и технически потенциал да обслужваме този тип техника – както машините, предназначени за Българската армия, така и тези, които вече са на въоръжение в армиите на други държави от региона“, обясни министърът.

Посланик Кевин Рекс представи възможностите на канадските компании от отбранителната индустрия. Двете страни обсъдиха перспективите за партньорство между български и канадски компании и реализирането на съвместни инициативи в подкрепа на модернизацията и развитието на отбранителните способности.

Двамата обсъдиха ситуацията в Черно море и последните атаки срещу търговски кораби. Министър Стоянов подчерта, че укрепването на сигурността в Черноморския регион изисква активен и нарастващ принос на НАТО и Европейския съюз, както и развитие на регионалните инициативи, включително Противоминната военноморска група в Черно море (MCM Black Sea). От своя страна посланик Рекс отбеляза приноса на Канада, която също участва в MCM Black Sea.