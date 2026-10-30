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Работа на две смени в тунел "Топли дол": АПИ обяви докъде е стигнал ремонтът

Работа на две смени в тунел "Топли дол": АПИ обяви докъде е стигнал ремонтът
АПИ

Положени са около 210 метра хидроизолация и са монтирани 290 отводнителя в тръбата към София

Ремонтът на тунел "Топли дол" на автомагистрала "Хемус" продължава при двусменен режим на работа.От Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) отчетоха напредъка по строителните дейности в тръбата в посока София за периода от 26 октомври до 1 ноември.

През отчетния период е положена около 210 метра хидроизолация от двете страни на съоръжението. Изградени са и нови тротоарни блокове с дължина 66 метра отдясно и 78 метра отляво.

Напредък е постигнат и по отводнителната система на тунела. Изцяло е премахнат трошеният камък, с който са били засипани изкопите за монтиране на отводнителните улеи. Изкопите се намират непосредствено до тротоарите, като са с дълбочина между 80 сантиметра и 1 метър и широчина 70 сантиметра.

Почистените участъци обхващат 240 метра от лявата страна и 60 метра от дясната страна на съоръжението.

В рамките на ремонта са монтирани и 290 линейни отводнителя, които са част от системата за отвеждане на запалими и токсични течности от пътното платно.

От АПИ съобщават още, че са почистени сводовете на предпорталните рамки от двете страни на тунела. Продължават и подготвителните дейности за монтирането на две двойки вентилатори, които са част от оборудването на съоръжението.

Строителните дейности се извършват на две смени, като от пътната агенция уверяват, че ще продължат да предоставят регулярна информация за напредъка на ремонта.

Шофьорите могат да следят актуалната временна организация на движението и извършваните дейности в специалната секция "Топли дол" на официалния сайт на Агенция "Пътна инфраструктура".

От АПИ не посочват в този отчет конкретна дата за приключване на ремонта.

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