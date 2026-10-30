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Катастрофите намаляват, но жертвите растат: Какво показват данните от Ямболско

Катастрофите намаляват, но жертвите растат: Какво показват данните от Ямболско
БТА

Пътна полиция удвоява усилията за контрол, а от 1 ноември започват проверки на участниците в движението и автомобилите

Общият брой на катастрофите в област Ямбол намалява, но тежките произшествия, загиналите и ранените се увеличават. Заради тревожната тенденция от сектор "Пътна полиция" обявиха, че ще удвоят усилията си за подобряване на безопасността по пътищата. Това съобщи началникът на сектора главен инспектор Тодор Мишинев на брифинг в Областната дирекция на МВР, предаде БТА.

От началото на 2026 година в региона са регистрирани 247 пътнотранспортни произшествия, което е със седем по-малко спрямо същия период на миналата година. Въпреки това тежките катастрофи са 54 - със седем повече, а броят на загиналите достига 10 души, с трима повече спрямо 2025 година. Ранените са 61, или с осем повече в сравнение с предходната година.

Според наблюденията на пътните полицаи сред тревожните тенденции са инцидентите с пешеходци и катастрофите с един автомобил. При произшествията, в които няма друг участник в движението или външен фактор, загубата на контрол най-често е свързана с несъобразена скорост, обясни главен инспектор Мишинев. Сред останалите чести нарушения са отнемането на предимство и изпреварването в забранени участъци.

Данните бяха представени преди началото на традиционната полицейска операция "Акция "Зима", която стартира на 1 ноември в цялата страна. Според Мишинев засилените проверки дават резултат и водят до намаляване на произшествията и тежестта на последиците от тях.

Контролът ще премине през три последователни етапа. През първите десет дни полицейските екипи ще проверяват участниците в движението, които използват велосипеди, електрически тротинетки и каруци.

Вторият етап ще бъде насочен към пешеходците, пътниците и водачите на автомобили. Полицаите ще следят дали шофьорите осигуряват необходимото предимство на пешеходците и дали се спазват правилата за движение.

Особено внимание ще бъде отделено на използването на предпазни колани, включително от пътниците на задните седалки. Ще се проверява и дали водачите се разсейват с мобилни телефони, таблети или други електронни устройства по време на шофиране.

Последният етап от акцията ще бъде посветен на техническата изправност и подготовката на автомобилите за зимните условия. Пътните полицаи ще проверяват осветителните системи, състоянието на гумите и устройствата за измиване на стъклата.

От полицията припомниха, че от 15 ноември до 1 март автомобилите трябва да бъдат с гуми, предназначени за зимни условия, или с протектор с дълбочина най-малко 4 мм. При зимните гуми законовият минимум за дълбочината на протектора е 1,6 мм.

Проверките ще обхванат и наличието на пожарогасител, аптечка и светлоотразителна жилетка в автомобилите.

От "Пътна полиция" в Ямбол подчертават, че засиленият контрол е насочен към ограничаване на тежките пътни инциденти и намаляване на броя на пострадалите през предстоящите зимни месеци.

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