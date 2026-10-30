Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Кметът на Пловдив обеща промени на Гребната база

Кметът на Пловдив обеща промени на Гребната база
БТА

Градът по тепетата е избран за европейска столица на спорта през 2028 година

Пловдив e избран за европейска столица на спорта през 2028 година. Това съобщи пред журналисти кметът Костадин Димитров, след като в общината е дошло официално писмо от оценителната комисия. Преди това (през 2014 година) Градът под тепетата носи титлата „Европейски град на спорта“.

Христо Бонев призова феновете на Локо Пловдив да даряват още пари на клуба

„Пловдив има какво да покаже и в сферата на спорта. Много е важно през следващата година, и най-вече през 2028, да направим спорта достъпен за всички деца, да се направи връзката между образованието и спортните школи, да се изградят повече места за масов спорт", каза кметът. „В тази връзка ще бъде пусната обществена поръчка за изграждане на 14 спортни площадки в близост до дома на гражданите. Няма спорт, който в момента да не е подкрепен от община Пловдив", подчерта Димитров.

Кметът посочи, че след като Пловдив ще е европейска столица на спорта през 2028, ще се обърне повече внимание на най-големия спортен комплекс на Балканите - Гребната база и на стадион „Пловдив". Той поясни, че има визия за развитие на съоражението, като повече информация ще бъде дадена на по-късен етап. Костадин Димитров добави, че извършеното конструктивно обследване е установило, че няма нужда от неговото разрушаване, а подлежи на конструктивно укрепване.

Още по темата

Кметът на Пловдив с временно решение за автогарите „Юг“ и „Север“ след протести

Кметът на Пловдив с временно решение за автогарите „Юг“ и „Север“ след протести

Стрелба от апартамент в Пловдив: Задържаха осъждан мъж с над 1,2 промила алкохол

Стрелба от апартамент в Пловдив: Задържаха осъждан мъж с над 1,2 промила алкохол

Кметът на Пловдив предлага безплатен транспорт за всички ученици

Кметът на Пловдив предлага безплатен транспорт за всички ученици

Йотова - Вълчев са първи в Пловдив - област

Йотова - Вълчев са първи в Пловдив - област

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Димитър Бербатов може отново да се кандидатира за президент на БФС

Димитър Бербатов може отново да се кандидатира за президент на БФС

Новият стадион на Милан и Интер ще струва 2 милиарда евро

Новият стадион на Милан и Интер ще струва 2 милиарда евро

Георги Донков е фаворит за нов треньор на Локомотив София

Георги Донков е фаворит за нов треньор на Локомотив София

Тийнейджър счупи 21-годишен рекорд на ЛеБрон Джеймс в НБА

Тийнейджър счупи 21-годишен рекорд на ЛеБрон Джеймс в НБА

Световната №1 ядоса феновете на тениса в Токио

Световната №1 ядоса феновете на тениса в Токио

Водещи

Димитър Бербатов може отново да се кандидатира за президент на БФС

Димитър Бербатов може отново да се кандидатира за президент на БФС

  • Преди 4 минути
Президентските избори в Сърбия ще бъдат свикани до 27 ноември

Президентските избори в Сърбия ще бъдат свикани до 27 ноември

  • Преди 8 минути
Спецакция срещу престъпността и изборните нарушения: Четирима задържани във Видинско

Спецакция срещу престъпността и изборните нарушения: Четирима задържани във Видинско

  • Преди 13 минути
Над тон месо и 320 литра алкохол иззеха при полицейска акция в Шуменско

Над тон месо и 320 литра алкохол иззеха при полицейска акция в Шуменско

  • Преди 13 минути
Ден на траур в Босна след смъртта на четирима италианци при катастрофа с военен хеликоптер

Ден на траур в Босна след смъртта на четирима италианци при катастрофа с военен хеликоптер

  • Преди 18 минути
Геномът на българите крие изненади: Учени откриха над 8,8 милиона непознати варианта

Геномът на българите крие изненади: Учени откриха над 8,8 милиона непознати варианта

  • Преди 19 минути
Разследват дали принц Андрю и Джефри Епстийн са трафикирали жени в кралското имение Балморал

Разследват дали принц Андрю и Джефри Епстийн са трафикирали жени в кралското имение Балморал

  • Преди 24 минути
До 6 години затвор грозят "Маг Нелина" за предполагаема измама с черна магия

До 6 години затвор грозят "Маг Нелина" за предполагаема измама с черна магия

Поколението Z излиза на протести в Германия

Поколението Z излиза на протести в Германия

  • Преди 29 минути
Кремъл: Участието на Европа в мирните преговори за Украйна ще бъде необходимо на определен етап

Кремъл: Участието на Европа в мирните преговори за Украйна ще бъде необходимо на определен етап

  • Преди 32 минути
Новият стадион на Милан и Интер ще струва 2 милиарда евро

Новият стадион на Милан и Интер ще струва 2 милиарда евро

  • Преди 38 минути
Канада и ЕС изграждат нов „Съюз за бъдещето“

Канада и ЕС изграждат нов „Съюз за бъдещето“

  • Преди 46 минути
Катастрофа на "Тракия" затруднява трафика в посока Бургас

Катастрофа на "Тракия" затруднява трафика в посока Бургас

  • Преди 54 минути
Турция чупи рекорди: 51,3 млрд. долара приходи от туризъм за девет месеца

Турция чупи рекорди: 51,3 млрд. долара приходи от туризъм за девет месеца

  • Преди 57 минути
Поставят капани за мечката край Кресна, ще я преместят далеч от хората

Поставят капани за мечката край Кресна, ще я преместят далеч от хората

  • Преди 60 минути