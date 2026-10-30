Новини
Търси
Подкаст
Лайфстайл

Дара пуска първа нова песен след „Евровизия“

Дара пуска първа нова песен след „Евровизия“
БТА

Песента е написана от Дара, заедно с Виктор Тел, Линеа Сьодал, по-известна със сценичния си псевдоним Nea, и Туан Рей, а продукцията е на Виктор Тел и Twan Ray

Дара представя новия си англоезичен сингъл Bad Idea, който излиза днес в целия свят чрез лейбъла ѝ StarShe Global с дигитална дистрибуция чрез „Орфей мюзик“/Warner Music.

Песента дава първи поглед към предстоящия ѝ първи изцяло англоезичен албум, планиран за 2027 г., уточняват от „Орфей мюзик“. 

Допълват, че Bad Idea е енергична поп песен с електронни влияния, бърз танцувален ритъм и характерните вокали на Дара, а флиртуващият текст улавя привличането в късните часове на нощта и импулса да се отдадеш на момента въпреки предупредителните знаци.

Песента е написана от Дара, заедно с Виктор Тел, Линеа Сьодал, по-известна със сценичния си псевдоним Nea, и Туан Рей, а продукцията е на Виктор Тел и Twan Ray.

Записът е реализиран в Швеция.

Тел е сред авторите на So Am I на Ейва Макс и Die For Me на Зейн Малик, а Линеа Сьодал е съавтор на световния хит Lush Life на Зара Ларсон. Рей е познат и с участието си в Halfway с диджеите Yves V и Bhaskar. За видеоклипа Дара работи с режисьорката Касандра Пауъл и оператора Йоанис Павлос Михелопулос. Продукцията е организирана в София.

„Толкова се вълнувам да споделя Bad Idea. Bangaranga ме срещна с много нови слушатели и искам тази следваща глава да им покаже повече от това коя съм“, казва Дара.

През май тя донесе първата победа на България в „Евровизия“ с Bangaranga.

Още по темата

Саня Армутлиева: След победата на Дара искахме веднага да започнем международната й кариера

Саня Армутлиева: След победата на Дара искахме веднага да започнем международната й кариера

"Бангаранга" на Дара прозвуча в американския Dancing with the Stars

"Бангаранга" на Дара прозвуча в американския Dancing with the Stars

След триумфа в „Евровизия“: ДАРА пусна нова версия на „Бангаранга“

След триумфа в „Евровизия“: ДАРА пусна нова версия на „Бангаранга“

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Лайфстайл

От "Хари Потър" до "Междузвездни войни": Необичаен Хелоуин в Белия дом

От "Хари Потър" до "Междузвездни войни": Необичаен Хелоуин в Белия дом

Почина легендарният актьор Патрик Стюарт, познат от „Стар Трек“ и „Х-Мен“

Почина легендарният актьор Патрик Стюарт, познат от „Стар Трек“ и „Х-Мен“

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който една секунда мълчание спасява целия разговор

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който една секунда мълчание спасява целия разговор

Къде е днес актьорът, изиграл Джейк в "Двама мъже и половина"

Къде е днес актьорът, изиграл Джейк в "Двама мъже и половина"

От "The Changeling" до "Breaking Bad": Почина режисьорът Петер Медак

От "The Changeling" до "Breaking Bad": Почина режисьорът Петер Медак

Водещи

Президентските избори в Сърбия ще бъдат свикани до 27 ноември

Президентските избори в Сърбия ще бъдат свикани до 27 ноември

  • Преди 4 минути
Спецакция срещу престъпността и изборните нарушения: Четирима задържани във Видинско

Спецакция срещу престъпността и изборните нарушения: Четирима задържани във Видинско

  • Преди 9 минути
Над тон месо и 320 литра алкохол иззеха при полицейска акция в Шуменско

Над тон месо и 320 литра алкохол иззеха при полицейска акция в Шуменско

  • Преди 9 минути
Ден на траур в Босна след смъртта на четирима италианци при катастрофа с военен хеликоптер

Ден на траур в Босна след смъртта на четирима италианци при катастрофа с военен хеликоптер

  • Преди 14 минути
Геномът на българите крие изненади: Учени откриха над 8,8 милиона непознати варианта

Геномът на българите крие изненади: Учени откриха над 8,8 милиона непознати варианта

  • Преди 15 минути
Разследват дали принц Андрю и Джефри Епстийн са трафикирали жени в кралското имение Балморал

Разследват дали принц Андрю и Джефри Епстийн са трафикирали жени в кралското имение Балморал

  • Преди 20 минути
До 6 години затвор грозят "Маг Нелина" за предполагаема измама с черна магия

До 6 години затвор грозят "Маг Нелина" за предполагаема измама с черна магия

Поколението Z излиза на протести в Германия

Поколението Z излиза на протести в Германия

  • Преди 25 минути
Кремъл: Участието на Европа в мирните преговори за Украйна ще бъде необходимо на определен етап

Кремъл: Участието на Европа в мирните преговори за Украйна ще бъде необходимо на определен етап

  • Преди 28 минути
Новият стадион на Милан и Интер ще струва 2 милиарда евро

Новият стадион на Милан и Интер ще струва 2 милиарда евро

  • Преди 34 минути
Канада и ЕС изграждат нов „Съюз за бъдещето“

Канада и ЕС изграждат нов „Съюз за бъдещето“

  • Преди 42 минути
Катастрофа на "Тракия" затруднява трафика в посока Бургас

Катастрофа на "Тракия" затруднява трафика в посока Бургас

  • Преди 50 минути
Турция чупи рекорди: 51,3 млрд. долара приходи от туризъм за девет месеца

Турция чупи рекорди: 51,3 млрд. долара приходи от туризъм за девет месеца

  • Преди 53 минути
Поставят капани за мечката край Кресна, ще я преместят далеч от хората

Поставят капани за мечката край Кресна, ще я преместят далеч от хората

  • Преди 56 минути
Спорът Гюров - Йотова: Какво каза Радев преди месец за споразумението с Украйна?

Спорът Гюров - Йотова: Какво каза Радев преди месец за споразумението с Украйна?

  • Преди 56 минути