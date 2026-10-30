Дара пуска първа нова песен след „Евровизия“

Дара представя новия си англоезичен сингъл Bad Idea, който излиза днес в целия свят чрез лейбъла ѝ StarShe Global с дигитална дистрибуция чрез „Орфей мюзик“/Warner Music.

Песента дава първи поглед към предстоящия ѝ първи изцяло англоезичен албум, планиран за 2027 г., уточняват от „Орфей мюзик“.

Допълват, че Bad Idea е енергична поп песен с електронни влияния, бърз танцувален ритъм и характерните вокали на Дара, а флиртуващият текст улавя привличането в късните часове на нощта и импулса да се отдадеш на момента въпреки предупредителните знаци.

Песента е написана от Дара, заедно с Виктор Тел, Линеа Сьодал, по-известна със сценичния си псевдоним Nea, и Туан Рей, а продукцията е на Виктор Тел и Twan Ray.

Записът е реализиран в Швеция.

Тел е сред авторите на So Am I на Ейва Макс и Die For Me на Зейн Малик, а Линеа Сьодал е съавтор на световния хит Lush Life на Зара Ларсон. Рей е познат и с участието си в Halfway с диджеите Yves V и Bhaskar. За видеоклипа Дара работи с режисьорката Касандра Пауъл и оператора Йоанис Павлос Михелопулос. Продукцията е организирана в София.

„Толкова се вълнувам да споделя Bad Idea. Bangaranga ме срещна с много нови слушатели и искам тази следваща глава да им покаже повече от това коя съм“, казва Дара.

През май тя донесе първата победа на България в „Евровизия“ с Bangaranga.